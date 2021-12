Label Aleksandra Viktor : Mäntel in Maßen

Aleksandra Jagdfeld hatte genug von Schnelllebigkeit und Massenfertigung in der Modewelt. Also gründete sie im Jahr 2019 eine Marke, die auf Entschleunigung und Zeitlosigkeit setzt. Nur auf ein Kleidungsstück will sie sich konzentrieren – den Mantel. „Das ist für mich ein starkes Kleidungsstück“, sagt Jagdfeld. „Ich wollte dem Mantel einen Stoff mit Geschichte verleihen.“

Am 22. Mai 1982 wurde die Designerin im polnischen Bromfeld geboren. Als Mädchen verbrachte sie viel Zeit im Bekleidungsgeschäft ihrer Mutter. „ Sie ist eine sehr elegante Frau, bei uns war Mode immer ein Thema“, erzählt Jagdfeld. In Deutschland studierte sie Kulturwissenschaften und arbeitete danach 15 Jahre lang in der Projektentwicklung. Schließlich eröffnete sie ein Atelier in Berlin. Mit der Geburt ihres Sohns Viktor stand auch der Name fest: Ihren großen Schritt in die Modewelt tat sie mit dem Label Aleksandra Viktor.

Bei der Produktion entschied sie sich für Ikat, eine Technik, bei der die Muster gewebt und nicht, wie gewöhnlich, gedruckt werden. In Taschkent, der Hauptstadt von Usbekistan, besuchte sie Manufakturen – und war fasziniert von der aufwendigen Handarbeit. In Kooperation mit den Handwerkerinnen will sie hochwertige Einzelstücke produzieren, die der Webtechnik einen modernen Charakter verleihen. „Ich habe wochenlang die Muster studiert, sie vergrößert, einzelne Elemente aufgegriffen und diese farblich neu definiert.“

Traditionell und transparent

Keine Massenproduktion, keine billigen Stoffe, keine unverantwortlichen Arbeitsbedingungen: Fast Fashion ist das nicht. Bisher hat sie zwei Kollektionen lanciert. Die erste erschien 2019 und enthielt neun Chapan-Mäntel – jeder einzelne aus traditionell gewebtem Ikat-Stoff genäht, bestehend aus einer Baumwoll-Seide-Mischung. Für einen Mantel braucht es elf Meter Ikat, da der Stoff sehr schmal ist. Ein einziger Chapan ist nach knapp drei Wochen fertig gewebt. „Man kann in Usbekistan auch mit Maschinen weben, das geht schneller, und die Stoffe sehen mehr wie gedruckte Prints aus“, sagt Jagdfeld. „Aber ich habe mich bewusst für die uralte Technik entschieden.“ Ursprünglich wurde der Chapan in Zentralasien von Männern getragen: ein weitgeschnittener Mantel, nur mit einem Gürtel geschlossen oder offen gelassen.

Die nun erschienene „Velvet Collection“ umfasst sogar nur drei Modelle in noch knalligeren Farben. Durch den dickeren Samtstoff sei das Weben noch aufwendiger und zeitintensiver. Neue Farbkombinationen, neues Material, gleicher Ansatz: Der restliche Prozess und der Anspruch an Qualität bleiben unverändert. Aleksandra Jagdfeld versucht ihr Schaffen so transparent wie möglich zu machen. Auf exklusiven Events will sie den Kunden die Geschichte hinter dem Produkt näherbringen. Die Veranstaltungen sollen auch die Gründe für den hohen Preis der Produkte erklären: Die Mäntel der ersten Kollektion kosten 1975 Euro, die der neuen Samt-Kollektion sogar 3200 Euro.

Pandemiebedingt musste sie im vergangenen Jahr auf Instagram ausweichen, um mit potentiellen Kunden Hintergründe zu teilen: Videos aus der usbekischen Manufaktur, Inspirationen für neue Entwürfe, Einblicke in die Arbeit in ihrem Berliner Atelier. So versucht sie auch digital ein besonderes Gefühl zu vermitteln: „Die Mäntel sind auffällig und bunt, vielleicht sind sie deshalb nicht etwas für jeden Tag“, sagt Aleksandra Jagdfeld über die Alltagstauglichkeit der Mäntel. „Aber wenn man sie trägt, fühlt man sich wie auf einer Reise.“