F.A.Z.-Modeempfang in Berlin : Von wegen trüb!

Zur Fashion Week hat sich auch die F.A.Z. in Berlin gezeigt. Zum Modeempfang kamen mehr als 350 Gäste. Gefeiert wurde das F.A.Z.-Magazin, das vor zehn Jahren erstmals in neuer Form erschien.

Da soll noch jemand sagen, Herbst und Winter seien trübe Jahreszeiten! Beim Modeempfang dieser Zeitung in Berlin war davon nichts zu sehen. Ins Atrium des F.A.Z.-Hauptstadthauses kamen mehr als 350 Gäste zum Feiern.

Vor allem drei von ihnen brachten Farbe ins Spiel: Die Models Charlotte Nolting, Nicola Woy­czyk und Olga Pashchievska (von links) kamen direkt von der Marc-Cain-Schau im Flughafen Tempelhof – in den farbstarken Teilen der Kollektion für Herbst und Winter, wie sie typisch sind für die Marke aus Bodelshausen.

Das passte schon deshalb gut, weil zwei ­Jubiläen zusammenkamen: Marc Cain begeht in diesem Jahr den 50. Jahrestag der ­Gründung, und auf dem Empfang am Mittwochabend wurde schon einmal vorab das zehn­jährige Jubiläum des F.A.Z.-Magazins gefeiert, das im ­Februar 2013 erstmals in neuer Form erschien.

Nach drei Jahren Corona-Pause konnten die geladenen Designer, Stylisten, Autoren, Models, Schauspieler, Manager und Unternehmer endlich ein Wiedersehen feiern, von der Magazin-Geburtstags­­torte essen und sich anschließend von Winzern des Verbands Deutscher Prädikatswein­güter Rot- und Weißweine erklären lassen (und sie dann auch ­trinken).

Zum Jubi­läum des Magazins, das immer am ­zweiten Samstag des Monats und zusätzlich in Sonderaus­gaben der Zeitung beiliegt, haben die Redakteure „Zehn Bilder aus zehn Jahren“ ausgesucht, die ihnen in Erinnerung geblieben sind. Sie werden seit Mittwoch in limitierter Auflage über den Onlineshop F.A.Z. Selection vermarktet. Auf dem Empfang wurden die zehn Motive von zehn verschiedenen Fotografen auch im Großformat vor­gestellt, wie man auf unserem Foto erkennt.

Der Herr im Hintergrund oben ist Tote-Hosen-Sänger Campino auf einem Konzert in Buenos Aires, bevor er in die Menschenmenge springt. Fotograf Daniel Pilar hatte die Band 2017 für eine große Magazin-Reportage auf ihrer Argentinientour begleitet und im ­besten Moment auf den Auslöser gedrückt. Auch Pilar kam am Mittwochabend – und konnte sich vor seinem eigenen Werk abbilden lassen.