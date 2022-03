Berliner Modewoche : Ein Brautkleid als Friedensgewand

Es ist die dritte Woche, in der Krieg herrscht. So lange dauere es, um sich an diesen Zustand zu gewöhnen, sagt Jean Gritsfeldt, das habe er heute, am 21. Tag, gelesen. Der ukrainische Designer ist im Appartement seiner Mutter in Kiew, sein langes Haar hat er zum Zopf gebunden, er blickt freundlich in die Kamera. Man merkt, dass er unter Strom steht – was er in den vergangenen Tagen durchlebt hat sprudelt nur so aus ihm heraus. Eigentlich sollte er gerade in Berlin sein, bei der Modewoche. Es wäre die erste Schau gewesen, die er dort gezeigt hätte, zum zehnjährigen Jubiläum seines Labels. Als Russland die Ukraine angriff war jedoch klar, dass er und seine Kollektion im Land bleiben würden.

Dennoch werde er am Mittwochabend etwas zeigen, verkündet Gritsfeldt. „Ich nenne es nicht Schau, sondern Manifest. Die Schau, die geplant war, haben wir komplett abgesagt. Die jetzige Kollektion sollte nicht mehr direkt um Kleidung gehen.“ Da Mode immer die Zukunft weise, wolle er sich vielmehr fragen, was wichtig sein wird, wenn das Schlimmstmögliche eintrete. „Es geht um Liebe, Unabhängigkeit, Poesie, das sind die Dinge, die zentral werden, um uns innerlich zu verteidigen. Ich weiß, das klingt kitschig.“ Nun, kann man es verübeln? Große Begriffe können hohl klingen; sie bieten jedoch auch eine Fläche, auf der man sich einen kann.

Selbstredend wurde überall auf der Berlin Fashion Week Solidarität bekundet und zu Spenden aufgerufen. Plakatwände vor dem Kraftwerk in Berlin-Kreuzberg (einst das berühmte Tresor), wurden mit QR-Codes und Hashtags gepflastert. Die einschlägigen Berliner Designer zeigten hier ihre Kollektionen; Thomas Ostertags bunte Kleider sollten „die Lebenfreude“ an der es doch momentan fehle, ausgleichen. Kilian Kerner zog seinen Models kurzerhand schwarze Kapuzenpullis mit der Aufschrift „PEACE“ über. Es fanden Panels statt, deren Leitfragen im Kontext des Krieges unfreiwillig weiter gedacht werden konnten („What would Karl do?“). Und der Berliner Salon kuratierte im Erdgeschoss einzelne Labels wie eine Ausstellung. Beispielsweise die extravaganten Kleider von Dawid Tomaszewski, der eigentlich auch eine Schau hätte zeigen sollen sollen. Er sagte sie jedoch ab, um das eingesparte Geld zu spenden. Dass man das nicht von Designern erwarten muss, darüber ist man sich vor Ort einig. Dennoch: Konsequenz ist beeindruckender also bunte Bekundung.

Der Krieg, der da Hunderte Kilometer weiter östlich herrscht, verdeutlicht, dass Mode sich der Politik nicht entziehen kann. Das eskapistische Momentum ist ihr in den vergangenen Jahren ohnehin abhanden gekommen: Klimakatastrophe, Diversiätsdebatten, Corona-Pandemie – all dies rüttelte stark an den Grundfesten der Modebranche: Luxus, Exklusivität, Metropolen.

Wird Mode zukünftig also gar nicht mehr unpolitisch gedacht werden können? „Ich glaube, die Mode ist an einem Punkt, wo sie sich selbst neu erfinden muss. Jedes Stück, das ich anziehe, sendet eine Nachricht – immer“, sagt Christiane Arp, ehemalige Chefredakteurin der deutschen Vogue. Vor sieben Jahren hat sie bereits den Fashion Council Germany ins Leben gerufen, auch der Berliner Salon wird unter anderem von ihr geleitet. In Frankreich, Großbritannien und Italien sind diese Councils mächtige Institutionen; in Deutschland gibt es noch Luft nach oben. Arp sieht es als ihre Aufgabe, Mode in Deutschland den Raum zu verschaffen, den sie einnehmen sollte – und der deutschen Mode auf dem Weltmarkt.