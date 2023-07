Berlin Fashion Week : Klassenfahrt der Avantgarde

Rückblickend sind Omen immer leicht zu erkennen. Im Fall der Berliner Modewoche war es ein Zug, überfüllt mit Schulklassen, die kurz vor den Sommerferien noch einmal in die Hauptstadt reisen, um sich darüber zu bilden, welche Orte die Geschichte dieses Landes prägen, was bewahrt werden soll und was wie erinnert. Für die Schüler im Abteil sollte es zuerst zum Holocaust-Denkmal gehen („Das mit den Steinen, oder?“) – das dürfte der einzige Ort sein, an dem in dieser heißen Juliwoche keine Modenschau gezeigt wurde.

Caroline O. Jebens Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil“. Folgen Ich folge

Denn wer noch nie in Berlin gewesen war, bekam als Modejournalist diesmal eine sehr vollständige Sightseeingtour: Im Kronprinzenpalais fand der Berliner Salon statt, das Label Odeeh zeigte beispielsweise in der James-Simon-Galerie des Pergamonmuseums, Rianna + Nina auf den Treppen der Alten Nationalgalerie, Milk of Fame im Zeiss Planetarium, William Fan im Gropius Bau, Lilia Litkovska im Kraftwerk, Sia Arnika an der Havel, SF1OG im Ludwig-Erhard-Haus und Namilia, genau, wieder im Kronprinzenpalais.

Eine smarte Entscheidung

Die Schauen so in die Stadt zu implementieren war eine smarte Entscheidung. Denn die Fashion Week, die kurzzeitig in Frankfurt am Main angesiedelt werden sollte (einer Stadt, die qua ihrer Messe-Infrastruktur der an die Modewoche angedockten Messen Premium und Seek einen anderen, vielleicht sogar lukrativeren Anstrich gegeben hätte), dann aber überraschenderweise wieder nach Berlin zog und den großen Sponsor Mercedes-Benz verlor, wirkte bisweilen etwas unstet: Der Fashion Council Germany bemühte sich, die jungen, vielversprechenden Designer zu bündeln, ihnen in Showrooms und Salons noch mal eine andere Fläche zu geben und die deutsche Hauptstadt zu einer internationalen Modestadt zu machen. Letztes ist zumindest immer noch das viel beschworene Ziel, das FCG-Vorsitzende Christiane Arp und Staatssekretär Michael Biel beim Eröffnungsdinner nochmals betonten.

Also ja, es war eine smarte Entscheidung, all die Schauen an geschichtsträchtigen, großzügigen Orten mit Säulen und Stiftparkett zu zeigen (anstatt wie früher in einem Zelt oder alten Industriehallen) – denn so wurde erstmals die Stadt, die die Mode hofieren soll, sichtbar. Und die Location selbst ist im Zeitalter der Netzöffentlichkeit nicht zu unterschätzen, wenn sich Gäste der ersten Reihen fotografieren. Wer alle Schauen sehen wollte, konnte also mit dem Shuttlebus die Rundtour machen, mit Lunchpaketen, von Schau zu Schau, von Ost nach West und zurück (und wer noch andere Pläne hatte, war vor allem damit beschäftigt, die anderen wieder im Taxi oder mit der Bahn einzuholen).

Labels mit eigener Ästhetik

Vierzehn deutsche und vier ukrainische Labels zeigten in den „Berlin Contemporary Shows“ ihre Entwürfe, ein Konzept, das in der Modewoche Anfang des Jahres etabliert worden war – und sich als konstruktiv erwies. Neben den kommerziellen Brands wie Marcel Ostertag und Kilian Kerner (die mit unnötigem Brimborium ihre Schauen in die Länge ziehen) konnte man sich gezielt den Labels widmen, die eine eigene avantgardistische Ästhetik suchen.

Unter den ukrainischen Designern ist da etwa Lilia Litkovska. Sie ist schon eine Größe in der Mode und wurde mit ihrer Kollektion „On Air“, die sie bereits in Paris präsentiert hatte, eingeladen. Allerdings war es nicht dieselbe Kollektion: Fünf Tage vor der Schau in Kreuzberg wurde ein Teil der Stücke, die ursprünglich in Kiew erstellt worden waren, in Paris gestohlen. Ihr Team kreierte sie kurzerhand neu, wenn auch in etwas „simplerer Form“, wie sie nach der Schau erklärte.