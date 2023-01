Berlin Fashion Week 2023 : „Berlin ist halt nicht Dubai“

Eine Bekannte sagte mal zu mir, als ich noch zu jung für einen Führerschein war: Wenn du Mercedes fahren willst, bestell ein Taxi. Heute bestellt die fleischfarbenen Karossen niemand mehr, sondern schwarze oder weiße Toyotas. Umso erfreulicher, dass auf den Ruf der App das Beste aus beiden Welten antwortet: ein Mercedes in Schwarz, als sei er vom ehemaligen Sponsor der Berliner Modewoche für uns bereitgestellt worden.

In der Bar hatte uns eben noch ein Bekannter ein Bild von der Schlange vor dem Hotel geschickt: Berghain-Länge. Dabei ist das doch nur die Afterparty einer Modemesse. „Wir rauschen einfach mit der Karosse vor und schauen dann, ob die wirklich alle auf der Liste sind“, sagt der Sitznachbar auf dem Rückbank-Leder. Vor dem Eingang sammeln sich fleischfarbene Mercedesse und Menschen in Mänteln. Ja, alle stünden auf der Liste. „Bringt ihr uns rein, wenn ihr es hinbekommt?“ „Klar“, lügen wir. Dann geht es schnell: Der Taxibegleiter kennt jemanden, schon sind wir drin.

Wir schleusen uns durch die Menge, es ist warm und eng, die Garderobe nimmt keine Jacken mehr an. Drinnen wie draußen: Menschen in Mänteln. Hinter der Bar kühlen Bottiche voll Eis Prosecco, in Windeseile füllen die Barkeeper die Gläser, heute Abend haben sie einen undankbaren Job: Wenn alles kostenlos ist, gibt es auch kein Trinkgeld.

Großraumdisko und Mauschelmuscheln

An der schwarzen Marmorkante sitzt ein Mann mit messerscharf geschnittenem silbernem Haar. Er und sein Kollege neben ihm warten, dass ihnen etwas passiert. Mein Begleiter lehnt sich zwischen sie, um unsere Gläser entgegen zu nehmen. „Sie kommen aus dem Süden und haben bei der Messe ausgestellt”, erzählt er mir.

Eine hochgewachsene Frau auf Absätzen schwebt im Abendkleid vorbei Richtung Restaurant, in deren rosa Plüschmuscheln wichtige Personen plauschen. Ein ehemaliger Bürgermeister und ein Unternehmer – er möchte gerne Medienmogul werden – unterhalten sich. Ersterer hat zumindest keine politische Macht mehr, die Letzterer korrumpieren könnte.

Gegenüber der Mauschelmuscheln geht es weniger exklusiv zu: Der große Raum mit DJ hat was von einer Großraumdisko. Aus Kühlschränken kann sich das gemeine Volk Bier nehmen. Bei einer Zigarette stellen wir fest: Die Schlange ist verschwunden. Nur wohin? Rein oder heim, es ist schwer zu schätzen, so voll ist es. Ein erneuter Versuch, den Mantel loszuwerden.

An der Garderobe nimmt ein Unternehmer aus Charlottenburg seine Daunen entgegen. Warum er geht? „Besser wird’s nicht.“ Ob er hier öfter ist? Ja, im Restaurant. Aber was Berlin zu bieten hat, reicht ihm nicht. Wo ist es denn besser? „In Dubai. Da wird man noch richtig bedient”, sagt er, und meint es ernst. „Aber Berlin ist halt nicht Dubai“.

Auf seinem Shirt steht: „scheisse”

Verstockte Anzugträger beackern weiter die Tanzfläche, Indie-Hipster mit Westen und eine Crew, die bestimmt die Nummer von ASAP Rocky eingespeichert hat. Ein schmaler Mann in Drag und silbernem Minikleid tanzt auf der Bühne, ihm gegenüber wippt ein kräftiger im grünen Parka hin und her. Bei einer Zigarette im Hinterhof erzählt ein römischer Stylist im hellen Kunstpelz und Fedora, warum er nicht mehr in Mailand sei, sondern in Berlin: Er sucht die Jugend. Hier wird er sie nicht finden.

„Zu viel Männlichkeit“, schreit mir ein befreundeter Designer ins Ohr. Auf dem kleinen Dancefloor versuchen wir unser Glück. „I see your loins movin’, what are you talkin’“, singt eine House-Sängerin. Bitte nicht, denken der Designer und ich, ohne es rauszuschreien. Auf seinem Shirt steht: „scheisse”. Er erzählt, dass er hier vor 25 Jahren feiern war, da gab es einen illegalen Elektroschuppen. Alles, was gut ist, ist heute am Stadtrand. Und der Rest? „Eine schwule Variante von München.” Immerhin: nicht Dubai.

Das Handy vibriert: Der Wagen ist gleich da. Ich soll Ausschau halten, nach einem weißen Toyota.