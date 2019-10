Pariser Modewoche : Begeisterung schlägt Bewusstsein

Kaum davon auszugehen, dass es zur Schau aufhören wird zu regnen. Die Franzosen stellen sich trotzdem nach draußen, an den Trocadéro, mit Blick auf den Laufsteg vor dem Eiffelturm. Eingepackt in Capes, die Köpfe unter Kapuzen und Schirmen. Auf der einen Seite sitzen die Modeleute, überdacht. Auf der anderen stehen mindestens ebenso viele Zaungäste. Eine Menge, als würde ein Superstar auftreten. Hier heißt der Star Saint Laurent.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Die Menschen in dieser Stadt sind fähig, sehr viel Begeisterung für Mode aufzubringen. Eine Prêt-à-porter-Woche, die neun Tage dauert, bringt das ans Licht. Man stellt sich für Mode in den Regen. Man fühlt sich gewissen Designern und Marken, auch jungen, zugehörig, als wären es eigene Subkulturen. Einem Talent wie Christelle Kocher zum Beispiel, bei dem Luxus hart auf Alltag trifft, und das trotzdem nicht von der Idee kristallbesetzter Tenniskleider Abstand nehmen muss, um im Geschäft zu bleiben. Oder auch Y Project unter Glenn Martens, der am Donnerstagnachmittag vor einer Woche seinen Laufsteg zur Schau mal eben nach draußen verlegen muss, ans Seine-Ufer, wegen des Andrangs drinnen. Oder Isabel Marant, deren Basis dann am Donnerstagabend echte Designerloyalität beweist und freiwillig in Isabel Marant erscheint, mit eben jener lockeren Attitüde, mit taillierten Jacken und Westen, gekrempelten Hosen und dazu Stiefeln, die das Bild auf dem Laufsteg spiegeln. Die Trillerpfeifen, die der Einladung beilagen, sind nicht einfach ein Gimmick. Zum Finale kommen sie wie selbstverständlich zum Einsatz.