Barbie

Barbies Stärke war schon immer, dass jeder Mensch in dieser Figur sehen kann, was er oder sie in ihr sehen möchte. Natürlich ist und bleibt Barbie eine umstrittene Figur, das Gesicht für sämtliche weibliche Genderklischees. Aber Barbie ist eben immer beides: Model und Anwältin, Prinzessin im Tülltraum und Skatergirl. Auch deshalb interpretieren so unterschiedliche Frauen wie Lizzo und Paris Hilton, Nicki Minaj und Dua Lipa wohl nur zu gerne ihren geradezu ekstatisch pinken Stil. Um ihn umzusetzen, sind Mut zur Farbe, ein Hang zum stilistischen Perfektionismus und zugleich hemmungsloser Hedonismus die wichtigsten Voraussetzungen. Zufall ist es nicht, dass Barbiecore wie ein pinker Knallbonbon ausgerechnet in diese krisengeschüttelte Zeit platzt; der Stil der vermeintlich sorglosen Nullerjahre erlebt schließlich auch eine anhaltende Renaissance. Die Erinnerung an gute Zeiten macht gute Laune. Es ist also wenig überraschend, dass Barbie so erfolgreich auf der Nostalgie-Welle surft – in diesem Sommer Kopf an Kopf mit Arielle.