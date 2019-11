Mode bei der Bambi-Verleihung : Das Kitz und die Königin

Das Model Barbara Meier trug ein aus 30 Meter Stoff bestehendes Kleid – aus fairer Produktion. Bild: Reuters

Einige Looks auf der Bambi-Verleihung am Donnerstagabend erinnerten an Disneys „Eiskönigin“, doch die echte royale Größe des Abends betrat den Teppich in schlichter Robe. Stimmen Sie ab, welches Outfit Ihnen am besten gefällt.