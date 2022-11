Balenciaga in der Krise : Kinder mit Bondage-Teddys

Da hat Demna nochmal Glück gehabt. Als in dieser Woche ein Shitstorm über die Modemarke Balenciaga und ihren Chefdesigner niederzugehen drohte – da passierte nicht viel, außer ein bisschen Aufregung auf Twitter. Denn allzu viele Neuigkeiten kamen in der Öffentlichkeit dazwischen: die Debatte über die Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel und für Mode-Fans dann auch noch der überraschende Abschied Alessandro Micheles von Gucci.

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt" und das Frankfurter Allgemeine Magazin.



Dabei sind Diskussionen über Demna, der in seiner Funktion als Designer ohne seinen Nachnamen Gvasalia auskommt, durchaus skandalträchtig. Eine Balenciaga-Weihnachtskampagne zeigt kleine Kinder in heimeliger Umgebung, mit Teddybären, die ein Fetisch-Ledergeschirr tragen, wie es in sadomasochistischen Bondage-Praktiken genutzt wird. Kinder in einem solchen Zusammenhang? „Ich verstehe, dass ein großer Teil des Marketings von Balenciaga der Schockfaktor ist“, schrieb ein Twitter-Nutzer, „aber das ist einfach nur ekelhaft.“