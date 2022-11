Nach Werbeskandal : Balenciaga klagt auf Schadenersatz

Aktualisiert am

Die Modemarke Balenciaga hat für ihre Werbekampagne mit Kindern und Teddybären in Bondage-Geschirr viel Kritik erhalten. Eine Klage gegen die Produktionsfirma läuft. Fans wie Kim Kardashian wollen die Zusammenarbeit überdenken.

Will sich überlegen, wie ihre Beziehung zum Modehaus Balenciaga zukünftig aussehen soll: Kim Kardashian Bild: AFP

Die Weihnachtssaison hat bei Balenciaga mit einem Werbeskandal begonnen – und für den will die zum französischen Luxuskonzern Kering gehörende Mode­marke nun entschädigt werden. Eine entsprechende Klage ist am vergangenen Freitag beim New York State ­Supreme Court in Manhattan ein­gegangen.

Darin wirft Balenciaga der von ihr beauftragen Produktionsfirma North Six Inc. und dem Set-Designer Nicholas Des Jardins vor, in der Werbekampagne ohne Erlaubnis Dokumente im Zusammenhang mit einem Fall von Kinderpornografie auf Fotos verwendet zu haben.

Zu sehen waren Papiere des Obersten Gerichtshofs der USA aus dem Jahr 2008, auf denen die Verfassungsmäßigkeit des „Protect Acts“ bestätigt wird. Das Gesetz verschärft die Strafen für sexuelle Ausbeutung und anderen Missbrauch von Kindern. Die Werbebilder zeigten zudem Kinder mit Teddybären, die lederne Fetisch-Kleidung und -Geschirr trugen.

Mindestens 25 Millionen Dollar soll die Produktionsfirma nun dafür zahlen, dass durch ihre Werbeaufnahmen Medien und die Öffentlichkeit „Balenciaga fälschlich und schrecklicher­weise mit dem abstoßenden und zutiefst verstörenden Thema in Verbindung gebracht haben“, wie der Nachrichtendienst Bloomberg aus den Ge­richtsdokumenten zitiert.

Da solche Kampagnen nie ohne Zu­stimmung der Auftraggeber ver­öffentlicht werden, zeigte sich auch Balenciaga am Montag abermals reuig. Zudem hieß es in einem Statement, Balenciaga übernehme „die volle Verantwortung für unseren Mangel an Aufsicht und Kontrolle der Dokumente im Hintergrund“, man hätte „die Dinge anders machen können“.

Mehr zum Thema 1/

Selbst treue Fans des für seine ­provokanten Entwürfe bekannten Desi­gners Demna zeigten sich nach der Kampagne schockiert. Kim Kardashian, die zur Met-Gala im vergangenen Jahr in einem Ganzkörper­kostüm mit Fetisch-Details von Balenciaga erschienen war, schrieb auf ihren Social-Media-Kanälen, sie überdenke ihre Beziehung zu der Marke. „Jeder Versuch, Kindesmissbrauch jedweder Art zu normalisieren, sollte keinen Platz in unserer Gesellschaft haben“, so die Realitydarstellerin.