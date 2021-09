Vitra Design Museum : Die vergessenen Gestalterinnen

Le Corbusier – was für ein Name! Der gebürtige Schweizer, der eigentlich Charles-Édouard Jeanneret-Gris hieß, zählt unbestreitbar zu den bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Erst seit wenigen Jahren ist bekannt, dass vieles, was ihm zugeschrieben wird, vor allem Möbel und Inneneinrichtungen aus den späten zwanziger und frühen dreißiger Jahren, nicht von ihm, sondern von seiner sehr viel jüngeren Mitarbeiterin Charlotte Perriand entworfen wurde. Die Französin und viele ihrer kreativen Zeitgenossinnen in aller Welt fanden lange keinen Eingang in die Geschichtsbücher des Designs, weil sie oft nur Frauen an der Seite von Männern waren, die sie zu unrecht überstrahlten.

Diesen allzu häufig vergessenen Gestalterinnen und Unternehmerinnen widmet das Vitra Design Museum vom 23. September an eine Ausstellung mit dem Titel „Here We Are! Frauen im Design 1900–heute“. Gezeigt werden Werke von etwa 80 Frauen, unter ihnen prägende Figuren der Moderne wie Eileen Gray, Charlotte Perriand, Lilly Reich und Clara Porset, Unternehmerinnen wie Florence Knoll und Armi Ratia, aber auch weniger bekannte Persönlichkeiten wie die Sozialreformerin Jane Addams.

Auch die Gegenwart und Zukunft wird nicht vergessen und durch Designerinnen wie Matali Crasset, Patricia Urquiola, Julia Lohmann und das Kollektiv Matri Archi(tecture) vertreten. Sie spiegeln eine neue Zeit wider, in der fast die Häfte der Design- und Architekturstudenten weiblich sind. Das war vor 100 Jahren noch ganz anders, als Eva Stricker an der Kunstakademie in Budapest studierte. Sie widmete sich der Keramik und arbeitete in den späten Zwanzigern für die Schramberger Majolika- Fabrik. 1932 ging sie in die UdSSR. Über Österreich kam sie schließlich in die Vereinigten Staaten, als Jüdin hatte sie mit ihrem späteren Mann Hans Zeisel Europa verlassen müssen. Bis ins hohe Alter von 105 Jahren entwarf Eva Stricker-Zeisel Geschirr, Gläser und Möbel. Zehn Jahre nach ihrem Tod erinnert die Ausstellung nun auch an diese herausragende Künstlerin.



„Here We Are! Frauen im Design 1900 - heute“, 23. September 2021 bis 6. März 2022, Vitra Design Museum