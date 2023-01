Berlin Fashion Week : Klein, aber sexy

„Weißt du was?”, sagt der Uber-Fahrer. „Wenn ich die Sachen auf der Fashion Week sehe, frage ich mich immer: Wer soll das anziehen?” Er führt das noch aus: „Irgendwelche Federn auf dem Kopf – so läuft doch niemand rum. Und wenn ich ein T-Shirt brauche, gehe ich zu Jack’n’Jones, da gibt’s normale Sachen.” Ihm ist die Welt der Mode fremd, und er glaubt, das gehe vielen Berlinern so. „Ich kenne niemanden, der so rumläuft wie die Leute auf diesen Shows.”

Die Berlin Fashion Week ist also zurück, und mit ihr die alte Frage: Kann Deutschland Mode? Kann Berlin Fashion? Womit der Uber-Fahrer schon mal recht hat: Viele Menschen in Berlin treibt das nicht um. Sie leben ihr Leben, tragen ihre T-Shirts und drücken sich aus, ganz ohne Federn und Gedöns. Und doch atmet kaum eine europäische Stadt so viel von dem, was Mode eigentlich ausmacht: Zeitgeist, Umtriebigkeit, Hitze –selbst wenn es kalt ist, Energie, Experimentierfreude, Lebendigkeit. Und was sie an ihren Großstadtkörpern tragen, interessiert die Berliner natürlich doch.

Mit Mercedes-Benz hat die Modewoche in Berlin ihren großen Sponsor verloren. Nur noch mit einzelnen Marken wolle man künftig zusammenarbeiten, hieß es. In diesem Jahr ist das Marc Cain. Das bedeutet zwar, dass die Designer sich selbst kümmern müssen um Veranstaltungsräume. So haben sich etwa Kilian Kerner, Danny Reinke, Marcel Ostertag und Rebekka Ruétz zusammengeschlossen, um ihre neuen Kollektionen am selben Ort zu zeigen.

Die Woche begann mit einem Knall

Das bedeutet aber auch, dass die Berliner Modemacher sich auf ihre Stärken besinnen können, auf die Stärken dieser Stadt: Ein bisschen Clubkultur, ein bisschen Underground. Berlin ist wie eine Blackbox, in der man sich nur zu gern ein paar Tage einsperren würde, hinterher weiß man dann ja sowieso nicht mehr genau, was drinnen passiert ist. Berlin wird zwar teurer, wie alles, ist aber immer noch sexy. Berlin vibriert. Der inzwischen verstorbene Modeschöpfer Thierry Mugler sagte dieser Zeitung im Jahr 2020 noch über seine Wahlheimat: „Berlin ist sehr inspirierend. Hier gibt es diese großartige Balance zwischen echtem Leben, dem schönen und friedlichen Leben – und zugleich dem extremen Nachtleben.”

Die Woche begann dann auch direkt mit einem Knall: Von einer gefälschten E-Mail-Adresse aus hatten Aktivisten am Montag zu einem vorgeblichen Adidas-Event geladen, eine neue Ko-CEO solle ernannt werden, hieß es, die Kollektion sei außerdem von Popstar Pharrell Williams höchstselbst entworfen worden. Auf dem Laufsteg dann Models, die bluteten oder verletzt schienen, in Stoffresten, die „Reality Wear” hießen – angeblich gemacht aus Kleidungsstücken, die Textilarbeiter aus Südostasien zuvor monatelang getragen haben sollen. Und die neue CEO? Eine frühere Mitarbeiterin aus Kambodscha.