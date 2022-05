Als sie jünger war, begleitete Cam Tran ihre Mutter oft in die Nagelstudios und schaute sich die filigranen Zeichnungen an, die dort auf den Nägeln entstanden. Schon damals war sie fasziniert davon, wie ein Mensch es schafft, auf einer so kleinen Fläche so kunstvoll zu arbeiten. „Ich habe schon immer gerne gezeichnet und gemalt. Hätte ich mich nicht für diesen Weg entschieden, wäre ich Bildhauerin oder Schmuckdesignerin geworden.“

An ihrem Werdegang lässt sich die Professionalisierung der Nail Art gut ablesen. Cam Tran hat in Paris jahrelang in Nagelsalons gearbeitet, bevor sie von einem Stylisten auf ihr Talent angesprochen wurde. Heute wird sie, wie Visagisten und Haarstylisten, von einer Agentur vertreten und arbeitet ausschließlich für Werbekampagnen und Modestrecken. Der Beruf des Nageldesigners mag in der Mode noch nicht weit verbreitet sein, aber er ist ein wachsendes Feld, auch in Deutschland.



Auf den metallisch lackierten Spitzfingern auf diesen Seiten zeichnen sich mit feinem, löchrigem Design Licht und Schatten ab. Zarte Schmetterlinge auf den Nägeln flattern beim leichten Gegenpusten. Angesengte, dreidimensionale Formen machen aus Fingern lebendige Skulpturen. Keine Frage: Den Titel Nagelkunst haben diese Entwürfe verdient.