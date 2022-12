Architekturerbe in Österreich : Er öffnet Räume der Vergangenheit

Timo Riess hat seine Leidenschaft für Architektur zum Beruf gemacht. Mit dem Verein Architekturerbe Österreich macht er in der Alpenrepublik historische Gebäude der Öffentlichkeit in Führungen zugänglich.

Dass Timo Riess ein Auge für Architektur hat, verrät schon die Wahl des Orts für das Gespräch: das „Café Prückel“ am Stubentor. Das „Prückel“ gehört zu den legendären Wiener Kaffeehäusern. .

Aber anders als etwa das „Hawelka“, das „Sperl“ oder das „Jelinek“ wirkt es weder dunkel noch gründerzeitlich-schwer. Das bestens erhaltene Fünfzigerjahre-Interieur von Architekt Oswald Haerdtl ist so hell und heiter, dass es auch an grauen Tagen gute Laune macht.

Riess wartet auf einer der hellgrünen Polsterbänke am Fenster, vor sich eine Melange, neben der Bank ein Rollkoffer. Nach dem Gespräch soll es mit einem Freund gleich losgehen nach Ungarn, die Architektur des Landes erkunden, das Auge weiter schulen.

Seit der Einundfünfzigjährige 2016 den Verein Architekturerbe Österreich gegründet hat, sind historische Gebäude zu seinem Lebensinhalt geworden. Der Öffentlichkeit macht er Häuser und Wohnungen, die eigentlich verschlossen sind, in Führungen zugänglich. Mit Unterstützung von Fachleuten und ehrenamtlichen Helfern kann er mittlerweile rund 100 Führungen im Jahr anbieten, zu buchen über die Website des Vereins.

Vom Hobby zum Fulltime-Job

Zum Programm gehört beispielsweise die ehemalige Wohnung Löwenbach, direkt um die Ecke vom „Prückel“. Adolf Loos, der große Wiener Architekt der Moderne, hatte sie 1913 für den Privatier Emil Löwenbach eingerichtet – 500 Quadratmeter prachtvoller Großbürgertum-Luxus am Wienfluss. Doch Riess öffnet mit seinem Verein nicht nur die Türen zu Wiener Wohnungen und Palais. Zu den Zielen gehören auch Fabrikanlagen, Schlösser und Kliniken in Niederösterreich, Häuser in Oberösterreich und im Burgenland.

Dass Timo Riess sich einmal der Vermittlung des Architekturerbes widmen würde, war nicht unbedingt vorherzusehen. Der Oberösterreicher hatte zwar während des Maschinenbau-Studiums an der Technischen Universität Wien angefangen, mit dem Architekturführer in der Hand historische Gebäude der Stadt zu erkunden. Nach seinem Abschluss ging er aber in die Energiebranche, in der er bis 2014 tätig war. Zwischendurch studierte und arbeitete er in den Vereinigten Staaten und in London.

Irgendwann wurde ihm klar: „Das ist nicht das, was ich ewig machen will.“ Stattdessen übernahm er Haushalt und Kinder und baute zunächst nebenher den Verein auf, um seine Leidenschaft zum Lebensinhalt zu machen. Wie er das erzählt, nüchtern, unaufgeregt, entspannt zurückgelehnt ins Polster des „Prückel“, klingt es nicht wie eine große Sache. Dabei hat er eine sichere Existenz aufgegeben zugunsten eines Hobbys, das sich vom Zeitaufwand her zum Fulltime-Job entwickelt hat.

Finanziell sei es eher ein Hobby geblieben, sagt er. Der Verein finanziert sich über die Teilnehmergebühren der Führungen, einen großen Stamm an Mitgliedern gibt es nicht. Die Organisation der Führungen, die Suche nach neuen Objekten, der Kontakt mit Eigentümern, das ist alles Riess’ Aufgabe.

Die Kommunikation mit den Eigentümern kann zeitaufwendig sein. Es kann Monate oder Jahre dauern, bis sie einwilligen, ihre Wohnung oder ihr Haus zu öffnen. „Da gehört Vertrauen dazu“, sagt Riess. Die Gebäude seien Teil ihrer persönlichen Geschichte.

Welches Haus ganz oben auf seiner Wunschliste für das Programm steht? Da muss er nicht lange überlegen. „Das Looshaus am Michaelerplatz, das ist ein Schlüsselwerk der Moderne“, sagt Riess. Das 1912 von Adolf Loos in Wien errichtete Geschäftshaus steht seit Jahren leer, es gehört einer Bank.

Einst soll es gar den Kaiser gegenüber in der Hofburg erzürnt haben mit seiner schmucklosen Fassade, das „Haus ohne Augenbrauen“, wie sein Spitzname wegen des fehlenden Bauschmucks über den Fenstern lautet. „Das wäre ein großer Wunsch“, sagt Timo Riess, „das zu öffnen“.