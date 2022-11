JORDAN BERRADA

Wer so aussieht wie Jordan Berrada, der kann nicht viel falsch machen. Und dann macht der Zwanzigjährige, der Marketing an der University of Miami studiert und als Model arbeitet, modisch auch noch viel richtig. Denn mit den eher konventionellen Teilen seines Looks, also der Levi’s-Jeans mit leichtem Schlag und dem weißen T-Shirt, kombiniert er Originelles wie die Calvin-Klein-Stiefel mit Metallkappe und das karierte Hemd aus der Marni-Kollektion für Uniqlo. Oft kauft er in Vintage-Läden ein, auch hier in Florenz, wo er einige Wochen lang mit Kommilitonen aus Florida in einem Austauschprogramm studiert. „Man muss kombinieren“, sagt Jordan. „Vieles entsteht dann durch Zufall. In unserem Kurs trage ich wirklich jeden Tag was anderes.“ So bleibt er in Übung.