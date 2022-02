In den Salons hing an diesem Mittwoch ein anderer Duft. Das erste Parfum des Modeschöpfers, Miss Dior, benannt nach seiner Schwester Catherine, der Widerstandskämpferin, war noch gar nicht auf dem Markt. Aber Dior hatte die Räume schon damit besprühen lassen, um sein Publikum auf Luxus einzustimmen. Kommunikationschefin Suzanne Luling musste viel kommunizieren. Eine Frau protestierte, weil sie nicht richtig platziert worden war, eine andere beschwerte sich auf der Treppe, sie habe einen Strumpf verloren. In der ersten Reihe hielten sie schon den Stift in der Hand, „bereit, den Daumen zu senken oder dem Matador einen Triumph zu bescheren“. Gedränge auch hinter der Bühne. Mannequins lugten durch den Vorhang, der sie von den Gästen trennte, um zu schauen, wer gekommen war. Dior hatte, so schreibt Luling, „ein Gebet auf den Lippen“.

Anderthalb Stunden dauerte die Schau, viel länger als heute. Die Nummern und Namen der Kleider wurden auf Französisch und Englisch angesagt. Dior konnte mit Journalisten umgehen, nun zeigte es sich. Die Kleider hießen „Harper’s“, „Vogue“, „Elle“, „Figaro“; die Redakteurinnen dieser Hefte hatte er schon für sich gewonnen. Den Zuschauern liefen die Augen über. Noch nie hatten sie einen solchen Überschwang gesehen, solche Stoffmengen, solche sinnlichen Formen mit Wespentaillen und schwingenden Röcken. „Ligne Corolle“ hatte der Blumenliebhaber die eine Linie genannt, weil die Röcke einer umgedrehten Blüte glichen; die andere Linie hieß „8“: Seine Lieblingszahl symbolisierte zugleich die Sanduhr-Silhouette.

„Jedes neue Modell wurde sehr bald mit stürmischem Beifall begleitet“, schrieb Dior in seinen Erinnerungen. „Ich hielt mir die Ohren zu, denn der erste Applaus macht mir immer Angst.“ Am Ende schaute er seine vier Unterstützerinnen wortlos an, Raymonde Zehnacker weinte, im Salon wurde er „mit orkanartigen Bravo-Rufen empfangen“. Carmel Snow war begeistert von „such a new look“, und der Erfolg hatte einen Namen.

Aber was hatte er da eigentlich gezeigt? Der Revolutionär – war er womöglich ein Reaktionär? Coco Chanel hatte doch den Frauen seit den Zwanzigerjahren ihre Freiheit gegeben, mit locker fließenden Kleidern, flachen Schuhen, bequemen Jacken. Und nun wollte ein Designer mit gigantischem Stoffverbrauch, geschnürter Taille, hochhackigen Schuhen wieder zurück zum Prinzessinnenlook, zum „Hübschen“, wie er schrieb? „Die vielen Meter an Stoffen, die er verwendete, wurden als Verschwendung kritisiert“, sagt Soizic Pfaff. „Und diese Debatte wiederum war Teil seines Erfolgs.“ Denn nun konnten „Life“ und all die anderen Magazine über die Wiedergeburt von Paris aus dem Geist der alten Couture berichten. „Bald bekam er den Fashion Award des Kaufhauses Neiman Marcus in Dallas, obwohl er bis dahin nur eine Kollektion vorgestellt hatte.“ Sein französischer Akzent trieb ihm in Amerika die Sympathien nur so zu.