Alpaka-Wolle : Warm und weich und ökologisch sauber

Viele verbinden Alpaka-Wolle mit den bunten Mützen, wie sie die Bauern in den peruanischen Anden tragen; die traten in Europa in den Siebzigerjahren ihren Siegeszug an, weil sie an den Ohren so schön warm hielten und außerdem so gut in die damals aufkeimende Ökobewegung passten. Wer die Mützen als Kind getragen hat, erinnert sich vielleicht noch an die leicht kratzige Wolle. Ansonsten fand Alpaka hierzulande keine richtige Beachtung, denn die peruanische Wolle stand stets im Schatten des edlen Kaschmirs, der in den vergangenen Jahren immer erschwinglicher geworden ist.

Das Fell der Tiere ich besonders dicht

Als Jannik Weich zum ersten Mal als Austauschschüler nach Peru fuhr, war er 16 Jahre alt und interessierte sich nicht besonders für die Alpaka-Tiere und für das, was aus ihrer Wolle gemacht wurde. Auf den Märkten in Lima wurde Billigware an Touristen verkauft, die in der Regel nur einen kleinen Anteil an echter Alpaka-Wolle beinhaltete. Wie sich das Fell tatsächlich anfühlt, davon bekam Weich erst eine Ahnung, als er nach dem Abitur das Land nochmals bereiste und auf den Alpaka-Farmen, die oft in mehreren Tausend Meter Höhe in den Anden liegen, die Tiere mit ihren charakteristischen Hälsen anfasste. „Das Fell war zwar durch die Feuchtigkeit nass und etwas verfilzt, fühlte sich aber dicht und weich an“, erzählt der Frankfurter.

Das Besondere des Alpaka-Fells ging ihm damals nicht mehr aus dem Sinn. Aber erst nach einem BWL-Studium nahm er den Faden wieder auf – als er gemeinsam mit dem Kommilitonen David Kuttschrütter auf der Suche nach einer Business-Idee war. Warum nicht ein Start-up gründen, mit dem man Alpaka-Felle und Strickwaren aus der Alpaka-Wolle nach Europa importiert? Von der Business-Idee 2017 bis zur Umsetzung dauerte es allerdings noch einige Zeit. Die beiden Gründer flogen mehrmals nach Peru, besuchten Alpaka-Farmen, die oft nur zu Fuß zu erreichen waren, redeten mit Zulieferern, Gerbereien und Strickern, um am Ende ein hochwertiges Produkt zu haben, das sie in Deutschland auf den Markt bringen wollten.

Alpakas werden ausschließlich wegen ihrer Wolle gezüchtet

Ähnlich wie bei Schafen werden die Alpakas, die im Gegensatz zu den Lamas, die Lasttiere sind, ausschließlich wegen ihrer Wolle gezüchtet werden, einmal im Jahr geschoren, damit es im Sommer nicht zu einem Hitzestau unter dem Fell kommt. Aus der Wolle wird das Garn gewonnen, aus dem Pullover und andere Strickwaren gefertigt werden. Weich und Kuttschrütter legten ihr Augenmerk aber auch auf die Felle der Tiere, die sie mittlerweile neben den Strickwaren in einem eigenen Laden in Frankfurt, in ausgewählten Einrichtungsläden und in einem Onlineshop vertreiben.

Das Besondere an der Alpaka-Faser, so Weich, sei ihre Thermoeigenschaft. Sowohl das Fell als auch die Wolle, die aus der Schur gewonnen wird, wärmten deutlich besser als Schaffell und -wolle, da es ein Tier sei, das sich über Jahrhunderte an die kalten Temperaturen angepasst habe. Die Fasern sind innen hohl und können so die Wärme speichern. Deshalb sei die Wärmflasche, die mit Alpaka-Fell ummantelt ist, am nächsten Morgen noch warm, wenn sie am Abend zuvor mit heißem Wasser befüllt wurde.

Das seidig-glänzende Fell wird in Peru mehrmals gegerbt und gewaschen und dann an der Sonne getrocknet. „Insgesamt sind es rund 16 Produktionsschritte, damit das Fell am Ende so aussieht, wie wir es hier verkaufen“, sagt Kuttschrütter. Der Großteil der Felle komme von der Alpaka-Art Huacaya, die im Gegensatz zu den Suris ein eher kurzfloriges Fell habe.

Die Haltung von Alpakas gilt als nachhaltig

Die Alpaka-Wolle ist im Vergleich zur Schafwolle wärmer, feiner und hat keinen Wollfettgehalt und kann deshalb auch von Menschen mit Wollallergie getragen werden, so wie die Schals, die die beiden Unternehmer von peruanischen Desi­gnern in Naturtönen färben lassen. Sie bieten außerdem Maßanfertigungen an für Felldecken und Teppiche, die sie etwa an Besitzer alpiner Chalets verkaufen. Zu den Bestsellern gehören aber die Wärmflaschen, Kissen und Kuscheltiere aus Alpaka-Fellen.

Wichtig ist Weich, dass die Tiere, deren Felle sie nach Deutschland importieren, nicht getötet werden. „Wir kaufen nur die Felle von Alpakas, die aufgrund ihres Alters verenden“, sagt Weich. „Das war entscheidend, sonst hätten wir das Projekt nicht umgesetzt.“ Überhaupt gilt die Haltung von Alpakas als nachhaltig, weil das Weideland weiter genutzt werden kann. Die Tiere rupfen, anders als Kaschmir­ziegen, das Gras nur ab, sodass die Böden nicht zerstört werden. Ziegen aber fressen die Gräser bis zur Wurzel ab; die Folge ist eine voranschreitende Verwüstung der Landschaft. Alpakas sind also auch ökologisch soft.