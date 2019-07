Die Uhr der Apollo-Astronauten : Allzeit bereit

Aktualisiert am

Im All entscheiden Sekunden über Erfolg und Misserfolg, über Leben und Tod. Als im Jahr 1970 Apollo 13 nach der Explosion eines Sauerstofftanks im eingeschränkten Notmodus zurück zur Erde manövriert werden sollte, wurden alle Systeme, die irgendwie entbehrlich waren, heruntergefahren, um Ressourcen zu sparen. Die Zündung der Triebwerke musste daher ohne Computer vollständig manuell ausgeführt werden: anhand von visuellen Orientierungspunkten und einer Stoppuhr, um den richtigen Zeitpunkt für das Einsetzen und die Dauer der Zündung zu bestimmen. „Eine Sekunde zu lang, und du stürzt ab“, sagt Charles Duke, ein ehemaliger Astronaut der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa. „Daher war es sehr, sehr wichtig, die Zündung richtig hinzubekommen.“

Das galt nicht nur für Apollo 13. Duke, heute 83 Jahre alt, flog 1972 mit Apollo 16 zum Mond. Seine Aufgabe während dieser fünften Reise auf den Mond war es unter anderem, mit seiner Armbanduhr die computerbasierte Ausführung der Manöver zu kontrollieren. „Ich startete die Uhr bei der Zündung, und wenn die Triebwerke nicht zum richtigen Zeitpunkt abschalteten, hätte ich das manuell veranlasst. Das war unsere Sicherung zusätzlich zum Computer.“

Die Armbanduhr mit integrierter Stoppuhr, die den Astronauten dafür zur Verfügung stand, war die Omega Speedmaster Professional. Im September 1964 hatte sich die Nasa auf die Suche nach der optimalen Ausrüstung für die geplanten Gemini- und Apollo-Missionen gemacht. In der Frage der Uhren landete sie dabei schließlich bei der Speedmaster. Sie war das einzige Modell unter all den eingesandten Exemplaren verschiedener Uhrenmanufakturen, das allen Belastungstests standhielt.

Testsieger für den Weltraum

Dabei war sie ursprünglich für ganz andere Zwecke konzipiert worden. Als die erste Omega Speedmaster 1957 präsentiert wurde, war der Begriff „Monduhr“ noch in weiter Ferne. Damals war es unvorstellbar, dass ein Mensch jemals auf den Mond kommen würde, und so war die erste Speedmaster keine Astronautenuhr, sondern eine solide Rennfahreruhr mit Chronographen-Funktion. Autorennen wurden in dieser Zeit immer populärer, und Omega wollte den Wünschen der motorbegeisterten Kunden gerecht werden.

Dazu wurde die Tachymeterskala zur Geschwindigkeitsmessung auf die Lünette versetzt. Dank dieser Neugestaltung wurde das Zifferblatt übersichtlicher, und die Lesbarkeit der Anzeigen wurde verbessert. Für die damalige Zeit wirkte die Speedmaster riesengroß: Das Stahlgehäuse maß 39 Millimeter.

Dann kam die Nasa. Die Raumfahrtbehörde hatte zunächst nicht die Kapazitäten gehabt, alle Details der Astronauten-Ausstattung zu regeln. Daher reisten die Raumfahrer bei den ersten Missionen mit privaten Uhren ins All. Walter Schirra trug bei der Mercury-Mission 1962 beispielsweise seine eigene Uhr – zufällig ebenfalls eine Omega.

1964 holte die Nasa von zehn Unternehmen Angebote für Armband-Chronographen ein. Vier meldeten sich mit Vorschlägen zurück, darunter Omega. Der Ingenieur James Ragan war dafür zuständig, die Uhren schwersten Härtetests zu unterziehen, um sicherzustellen, dass sie die Reise zum Mond überstehen würden. „Nur der Omega-Chronograph hat die Tests bestanden“, sagt Ragan heute. „Die größte Hürde für die Uhren war das thermische Vakuum.“ Die extremen Temperaturen, Vibrationen, Erschütterungen und die Verhältnisse im Vakuum konnten der Speedmaster nichts anhaben.