Daunenjacken für den Winter : Wir richten uns draußen ein

Not macht erfinderisch. Konnte man im Frühjahr beobachten. Sobald die Restaurants wieder öffnen durften, waren viele Parkplätze voll – mit Stühlen und Tischen, um die Außenbereiche der Lokale mal eben um ein paar Quadratmeter zu vergrößern. Dem Charme des Provisorischen, der zum Draußenessen im Sommer irgendwie dazugehört, diente das auch. Auf Picknickdecken sitzt man so unbequem, dass nach einer Weile die Füße einschlafen, und es ist trotzdem schön.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Auf Bierbänken wird der Rücken schwer, egal. Nun also Dinner in der Parkbucht. Können ja nicht alle einen so herrlichen Außenbereich haben wie das Wasserhäuschen „feinfrankfurt“ an der Eschenheimer Anlage. Dort richten sie es unter den Bäumen so liebevoll ein, wie die Menschen einst ihre Wohnzimmer, lange bevor Ikea und Scandi-Minimalismus Einzug hielten. Unsere Fotos zeigen es.

Für lange Winter

Draußen wie drinnen: Viele Wirte werden ihre improvisierten Terrassen wegen des verminderten Ansteckungsrisikos auch in diesem Herbst geöffnet halten. Sommerfeeling im November, so können sich das diejenigen schönreden, die nicht immer zu Hause sitzen wollen. Und die Hersteller sämtlicher Daunenjacken dürften jubeln: Endlich ein Winter, der noch so mild sein kann, warme Jacken werden in jedem Fall gebraucht. Das Abendkleid, die feine Bluse, ja selbst die Handtasche kann man sich nun schenken. Entscheidender ist ein Ort, an dem man die Hände vergraben kann, in tiefen Taschen eines Polarparkas wie dem Modell von Brunello Cucinelli.

Die Jacke wird bei vielen Gelegenheiten das einzige Stück sein, das in Gesellschaft sichtbar ist, insofern ist sie auch mehr als nur das. Ein Statement! Entscheidend also, in welcher Farbe man sich sehen lassen möchte. Im Parka-Grün von Geox oder Marc O'Polo, was immer an den militärischen Hintergrund des Kleidungsstücks erinnert? Oder gediegener, nach hanseatischem Schlechtwetter-Vorbild in Dunkelblau von Moorer oder Moncler? Oder sollte man in diesem Jacken-Moment mal ganz aus sich herausgehen und auf Rot setzen, von Stone Island oder Herno? Gar auf Gelb von Woolrich? Was ja seit Jahren zur Trendfarbe erklärt wird, allerdings immer im Sommer. Das muss jeder für sich klären. Zu bedenken sei aber: Der Winter draußen könnte lang werden.