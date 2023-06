ANNA EWERS Model

2 Es gibt zwei ewige Annas in der Modewelt: Anna Wintour und Anna Ewers. Da können noch so viele Nepo-Models auf der Bildfläche auftauchen – an die Klasse der Deutschen reicht keine Kendall, Gigi oder Kaia heran. Und immer wenn man denkt, jetzt sei sie etwas weniger gefragt, läuft sie doch wieder die wichtigsten Shows (Chanel und Louis Vuitton in Paris, Khaite in New York, Tod’s in Mailand…) und landet die hochdotierten Kampagnen (Louis Vuitton, Tod’s, Mugler x H&M…). Dieses Jahr ist die Frau aus Freiburg 30 geworden. Andere in diesem Job müssen da langsam an die Rente denken. Anna scheint, im Gegenteil, immer noch schöner zu werden. Klingt kitschig, aber man muss sich nur einmal die Anfang des Jahres in der amerikanischen „Harper’s Bazaar“ erschienene Strecke anschauen, um ihr gleich wieder zu verfallen.