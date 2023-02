Ausstellung in Lausanne : Eine Oper in vier Stühlen

Das Musée cantonal de design et d’arts zeigt erstmals ein Drittel der privaten Stuhlsammlung von Thierry Barbier-Mueller. Die Ausstellung mutet an wie ein Schauspiel mit dramatischen Bühnenwelten, Lichtern und Musik.

Der Stuhl Favela von den brasilianischen Brüdern Humberto und Fernando Campana, der Riviera von Michele De Lucchi, Ron Arads Rover-Zweisitzer, der Cross Check von Frank Gehry, der Cork-Stuhl von Jasper Morrison und der Classroom von Stefan Wewerka: Diese Sammlung von Sitzgelegenheiten aus fast 60 Jahren ist beeindruckend. Kaum ein Designer oder Architekt von Rang und Namen des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts fehlt, weder Tom Dixon und Ingo Maurer noch Coop Himmelb(l)au und Daniel Libeskind. Sie alle sind dabei.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Es fehlen nur – Frauen. Zu den wenigen Ausnahmen zählen die französisch-schweizerische Künstlerin Niki de Saint Phalle mit ihrem Chaise serpent à double tête und das schwedische Duo Front, das 2007, als sein Chainsaw-Stuhl entstand, allerdings noch ein Trio war: Charlotte von der Lancken trennte sich elf Jahre nach der Gründung des Stockholmer Studios im Jahr 2015 von Sofia Lagerkvist und Anna Lindgren, die seither zu zweit weiter machen.

Eine der größten privaten Stuhlsammlungen der Welt

Die außergewöhnliche Sammlung, die seit den frühen Neunzigerjahren zusammengetragen wurde und inzwischen gut 650 Objekte von den Sechzigern bis heute umfasst, ist im Stillen entstanden. Der Genfer Immobilienverwalter Thierry Barbier-Mueller frönte seiner Leidenschaft lange fast unbemerkt, kaufte vor allem Einzelstücke und auch Prototypen, bis er eine der größten privaten Stuhlsammlungen der Welt beisammen hatte. Genau 211 von ihnen wurden nun ausgewählt, um sie erstmals öffentlich zu präsentieren: im Musée cantonal de design et d’arts (mudac) in Lausanne.

Dort sind die Werke von sehr vielen Designern und nur sehr wenigen Designerinnen, was einmal mehr zeigt, wie es um die Gleichberechtigung im Design bestellt ist, nicht nur zu sehen, sondern auch zu erleben. Denn ein zweiter Stuhl-Verrückter hat sie gewissermaßen zum Leben erweckt und ihnen auf einer 1500 Quadratmeter großen Fläche und in vier Räumen im Kunstquartier Plateforme 10 eine geradezu erstaunliche Bühne bereitet: der amerikanische Regisseur und Künstler Robert „Bob“ Wilson, der mit weit mehr als 600 zusammengetragenen Stühlen selbst als obsessiver Stühlesammler bezeichnet werden kann.

Mehr zum Thema 1/

Und so ist „A Chair and You“ keine Ausstellung geworden, „sondern ein Schauspiel“, wie Chantal Prod’Hom, die Kuratorin und Direktorin des mudac sagt. Mit Lichtspielereien, Musik und Geräuschen, mit Bühnen und Tribünen – die Stühle hängen sogar von der Decke. Fast könnte man es eine Oper in vier Akten nennen mit ebenso vielen Bühnenwelten. Jeder Raum ist anders „choreographiert“, von einer Inszenierung wollte Bob Wilson bei der Eröffnung erst gar nicht sprechen.

Objekte aus Metall und Holz im Halbdunkel

Gleich zu Beginn trifft der Besucher auf die bizarrsten und farbenfrohsten Stücke, auf den wie vom Wind verwehten knallroten Classroom von Wewerka, der passenderweise in luftiger Höhe hängt, auf den behaarten Stuhl Anita von Francis Sultana und den wie mit zahllosen Kleidungsstücken behängten The Power of Cloth von Lochan Upadhyay. Gleißend hell ist es im ersten Raum, im zweiten scheinen noch Schreiner am Werk, dort ist immer wieder eine Stichsäge zu hören. Durch eine kleine Tür, durch die man nur gebückt schlüpfen kann, kommt der Besucher dann ins Halbdunkel: Dort finden sich die Objekte aus Metall und Holz wie der aus einem Einkaufswagen geformt zu sein scheinende Consumer’s Rest von Stiletto Studios (Frank Schreiner) oder auch der Spirit House von Libeskind.

Wilson, der 1993 für seine Kunstintallation „Memory/Loss“ – eine „fürchterlich ernste Skulptur über mongolische Folter“ – einen Goldenen Löwen bei der Biennale di Venezia gewonnen hatte, ist ebenfalls mit eigenen Werken vertreten, darunter sein White Raven (1998), dessen Lehne mit ihren Sprossen an eine Leiter erinnert, die bis in den Himmel zu reichen scheint, und auch der erste Stuhl, den der inzwischen Einundachtzigjährige 1968 aus Maschendraht entworfen und nach Sigmund Freud benannt hat, ist zu sehen. Stühle sammelt Bob Wilson bereits seit den frühen Fünfzigerjahren.

Warum? Weil sie ihn faszinieren, wie er sagt. Schon seit er mit elf seinen ersten Stuhl bekam. „Das war wie eine Initialzündung für mich.“ Seither sehe er Stühle mit anderen Augen. „Für mich sind sie mehr als nur Sitzgelegenheiten, für mich sind es Skulpturen.“

„A Chair and You“ ist noch bis zum 26. Februar 2023 im Musée cantonal de design et d’arts in Lausanne zu sehen.