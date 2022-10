Skimarke und Luxusprodukt : Wie Moncler erfolgreich wurde

Ein ungewöhnlicher Tag für Mailand im Spätsommer. Seit den frühen Morgenstunden prasselt Dauerregen auf die Piazza del Duomo, wo gegen Ende der Modewoche am Abend das große Moncler-Event zum 70. Geburtstag der Marke stattfinden soll. Remo Ruffini bleibt gelassen. „Wir werden sehen“, sagt er am Vormittag, fast ein bisschen so, als hätte er schon eine Vorahnung, wie das Wetter am Abend wird. Vielleicht ist das eines der wichtigen Dinge, die einen erfolgreichen Manager ausmachen: die Nerven zu behalten.

Als der Italiener Ruffini 2003 bei Moncler einstieg, war das Unternehmen angeschlagen und firmierte noch unter dem Begriff Sportartikelhersteller, was nicht gerade nach Luxus klang. Aber die Marke hatte auch, und das erkannte der Italiener früh, eine heritage, also eine Geschichte, die es braucht, um aus einer Daunenjacke ein emotionales Produkt zu machen, für das man zwischen 1000 und 1300 Euro bezahlt.

Ursprünglich aus den Bergen

Gegründet wurde Moncler 1952 in den französischen Alpen von René Ramillon, der Artikel für den Bergsport verkaufen wollte. Er benannte die Marke nach den Anfangsbuchstaben seines Heimatortes Monestier-de-Clermont. Zu seinen ersten Produkten gehörten wattierte Schlafsäcke, die ein befreundeter Skilehrer aus Grenoble herstellte. Die ersten mit Daunen gefütterten Jacken wurden 1954 entwickelt, um die Arbeiter einer kleinen Fabrik in Monestier-de-Clermont vor der Kälte zu schützen; im gleichen Jahr wurden sie von italienischen Forschern auf der ersten Expedition zum Gipfel des K2 im Himalaya getragen.

Die Doppel-Daunen-Isolierung und die verstellbaren Knebelverschlüsse begeisterten auch schnell die Menschen auf der Piste, als in den sechziger Jahren der Boom des Freizeit-Skifahrens begann. Schon damals trugen Prominente wie Brigitte Bardot oder Jackie Kennedy Moncler-Jacken, wenn sie sich in den Bergen aufhielten. Bei den Olympischen Winterspielen 1968 in Grenoble war Moncler dann der offizielle Ausstatter des französischen Alpinski-Teams.

Aufstieg zum Lifestyle

Nach und nach begann sich das Unternehmen vom Hersteller professioneller Bergsteigerausrüstung und Skibekleidung zur Lifestyle-Marke zu entwickeln. Doch erst Ruffini machte aus den Funktionsjacken, die man nur im Winter tragen konnte und die anderthalb Kilo wogen, ein Kleidungsstück für jeden Tag. Moncler wurde zum Statussymbol nicht nur in Ski­orten wie St. Moritz und Aspen, sondern auch in den Metropolen dieser Welt und damit zur globalen Marke.

Wenn man Ruffini fragt, was seine Vision war, als er vor knapp 20 Jahren in das Unternehmen einstieg und 2013 durch den Börsengang zum Milliardär wurde, betont er gerne, dass er nie die Wurzeln der Marke vergessen habe: „Ich habe immer gesagt, wir können alles machen, aber wir haben die DNA unserer Marke zu respektieren.“ Das Wichtigste sei noch heute, dass man weiter Moncler sei. „Wir sind modern, aber nicht modisch, das ist langanhaltender, denn Mode hält nur eine Saison.“

Eine Jacke, die nur 100 Gramm wiegt

Dazu gehört auch, dass die Daunenjacke nach wie vor im Mittelpunkt steht, auch wenn sie längst nicht mehr so aussieht wie seinerzeit das Modell, das Bardot trug. Heute sind es das glänzende Nylon laqué und die Steppnähte, die die klassische Moncler-Jacke ausmachen. Veränderungen führte Ruffini Schritt für Schritt ein. So wie seine Idee, eine Daunenjacke für den Sommer zu produzieren, die nur 100 Gramm wiegen sollte. Er erinnert sich, wie alle im Unternehmen ungläubig reagierten, aber er von vornherein wusste: „Wir schaffen das!“