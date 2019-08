Zweihundert Jahre Fischbacher : Guter Stoff

Wer am Privathaus der Fischbachers klingelt, bekommt es als erstes mit Laleh zu tun: einem schwarzen Wollknäuel auf vier Beinen, das alle Besucher freudig hüpfend und bellend empfängt. Laleh ist persisch und bedeutet Tulpe, sagt Camilla Fischbacher. Die Hausherrin stammt aus Persien. Seit elf Jahren lebt sie mit ihrem Mann Michael auf dem Anwesen zehn Autominuten außerhalb von St. Gallen. In der einstigen Hochburg der schweizerischen Textilindustrie liegen die Wurzeln der Familie Fischbacher, die seit 200 Jahren ihr Geld mit dem Verkauf edler Stoffe verdient. In Deutschland ist die nach dem Firmengründer benannte Marke Christian Fischbacher vor allem durch ihre Bettwäschekollektionen bekannt.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.

Michael und Camilla Fischbacher arbeiten zusammen: er als Chef der Firma, sie als Art-Direktorin. Geplant war das nie. Aber es hat sich so gefügt. Revolution, Zufall, Abenteuerlust, Neugierde, Mut, Glück und Liebe sind die Zutaten dieser Geschichte, die an zwei sehr unterschiedlichen Orten beginnt: in Teheran und in St. Gallen.

Camilla Douraghy wurde 1970 in der iranischen Hauptstadt Teheran geboren. Ihre Mutter ist Amerikanerin, ihr Vater Iraner. Die Eltern hatten sich in den fünfziger Jahren auf einer Sommerschule in Harvard kennen und lieben gelernt und waren später gemeinsam nach Persien gezogen. Im Sommer 1980, der Schah war bereits aus dem Land geflohen, verbrachte die Familie den Urlaub in der Schweiz. Ein dort lebender Onkel hatte sie eingeladen. In diesen Urlaubstagen wurde die im Süden Irans liegende Heimatstadt der Familie angegriffen. An eine Rückkehr war nicht mehr zu denken. Zu gefährlich. So strandete die Familie in der Schweiz.

Camilla, seinerzeit neun Jahre alt, empfindet bis heute Groll darüber. „Die Revolution hat damals mein Leben zerstört. Wir haben alles verloren", sagt sie. Sie spricht fließend Deutsch, mit leichtem amerikanischen Akzent. Damals verstand sie in ihrer neuen Heimat kein Wort.

Nachfahre in sechster Generation

Ihre Eltern schickten sie auf eine amerikanische Schule in Lörrach. Später wechselte sie auf ein Gymnasium in der Schweiz. Im Rahmen des Kunst- und Geschichtsstudiums in Amerika ging sie für ein Austauschjahr nach Oxford. Auf einer Erstsemester-Party traf sie Michael Fischbacher, der in Oxford Sinologie studierte. Um drei Uhr morgens kamen die beiden ins Gespräch. Michael erzählte, dass er aus der Schweiz komme, und dachte: Jetzt muss ich bestimmt wieder erklären, dass es sich dabei nicht um Schweden handelt. Doch Camilla antwortete wie aus der Pistole geschossen: „Denn chönemer jo Schwizerdütsch rede!" Und Michael fiel die Kinnlade herunter.

Michael Fischbacher ist in sechster Generation Nachfahre von Christian Fischbacher, der 1819 das Textilunternehmen gründete. Der Bauernsohn sammelte bei Handwebern die von ihnen gefertigten Leintücher ein und verkaufte sie in St. Gallen auf dem Markt. Die nachfolgenden Generationen bauten das Geschäft schrittweise aus, jede von ihnen setzte dabei eigene Akzente. Christian IV. brach Ende der dreißiger Jahre nach Amerika auf und gründete dort eine Tochtergesellschaft. Er wollte dadurch auch einen Teil des Firmenkapitals vor einem befürchteten Einmarsch der Nationalsozialisten in Sicherheit bringen.