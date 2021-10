Dolce & Gabbana kamen Ende der achtziger Jahre groß raus in Italien. Ihr überbordender Stil mit Hang zu dekorativen Gesten wie viel Strass zeigt sich in diesem roten Outfit, einer Perfecto-Jacke mit großen Steinen zu Hotpants. Ann Kathrin Mausberg und Dini Kuypers von AM Model Management in Dormagen entdecken seit Jahren im Großraum Köln aufregende neue Models, zum Beispiel Leah Amelie Goßens aus KampLintfort, die den Dolce-&-Gabbana Mix aus Deko und Attraktion in Szene setzt.