100 Jahre Chanel N°5 : Der Duft der Welt

Was ist eigentlich das Geheimnis von Chanel N°5, dem erfolgreichsten Parfum der Welt? Thomas du Pré de Saint Maur von Chanel hat eine schnelle Erklärung: „Das Geheimnis von N°5 ist die Legende.“ Das klingt einfach kompliziert. Denn wenn das Geheimnis die Legende ist, was ist dann die Legende? Vielleicht das Geheimnis? Jedenfalls begeht der Duft nur deshalb in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag, weil er etwas Unbestimmtes ausströmt. „Der Wert von N°5“, so sagt der Duft-Fachmann von Chanel, „ergibt sich aus dem Produkt selbst und aus seinem symbolischen Kapital.“

Vielleicht kommt man dem Geheimnis des symbolischen Werts näher, indem man es historisch herleitet. Denn hinter dieser Erfindung steckt eine lange Geschichte. Und auch diese Idee hätte nie das Licht der Welt erblickt, wenn sich in ihr nicht Zeitgeist, Kunst, Gesellschaft und, ja, auch Schicksal vermischt hätten.

Numerologie? Numerologik!

Das erste Schicksal war die Kindheit in der Provinz. Gabrielle Chanel war die Tochter eines Hausierers und einer Wäscherin. Die Mutter starb, als Gabrielle zwölf Jahre alt war. Der Witwer gab sie und ihre ältere Schwester in das von Nonnen geführte Waisenhaus in Aubazine. Letztlich war das ein Glück. Dort wurde das Mädchen durch „die erfrischenden Aromen von Ordnung und Strenge“ olfaktorisch geprägt, wie die Kulturhistorikerin Tilar J. Mazzeo schreibt. Ebenso entscheidend war die Prägung durch die asketische Architektur der Zisterzienserabtei und die christliche Zahlensymbolik: die drei Rundbogenfenster des Chors als Symbol der Dreifaltigkeit, die Doppelsäulen als Zeichen der Dualität von Himmel und Erde, die Durchgänge zur Kirche mit Mosaiken aus geometrischen Mustern, in denen die Zahl fünf eine große Rolle spielte.

Das waren wichtige Einflüsse für ihre spätere Numerologie: Am 5.5. hielt Coco Chanel Schauen ab, sie wählte den fünften Duft einer langen Reihe von Flaschen aus, und die berühmteste Chanel-Tasche ist bis heute die 2.55, die sie im Februar 1955 schuf. Historische Ironie, dass auch ihr Nachfolger im Haus Chanel seit 1983, Karl Lagerfeld, einen fast schon metaphysischen Sinn für Symbolik hatte: Die letzte Chanel-Tasche, die er gemeinsam mit Virginie Viard erfand, die Chanel 19, kam wie geplant 2019 heraus. Das Schicksal aber wollte es, dass Lagerfeld auch 2019 starb, am 19. Februar. Numerologie? Numerologik!

So deprimiert, dass sie die Wände schwarz streichen ließ

Gabrielle Chanel hätte im Kloster wohl eine schlechte Novizin abgegeben. Immerhin: Sie hatte dort Nähen und Disziplin gelernt. Zwei Jahre noch im Pensionnat, dann floh sie in die semimondäne Welt der Varietébühnen von Moulins. Coco, so riefen die Soldaten der Garnisonsstadt zwischen Bordeaux und Clermont-Ferrand die junge Sängerin. Coco, das war der Name, unter dem die Welt sie kennenlernen sollte, schon weil er so einfach auszusprechen war. Und weil sie 1925 aus der Alliteration von Coco Chanel das markante Erkennungszeichen des gespiegelt verschlungenen Doppel-C-Logos setzen konnte. Auch dieser Hingucker entstammte der Klosterzeit: Sechs Jahre lang hatte sie in der Abtei als einen der größten visuellen Reize die verschlungenen Kreise der Bleiglasfenster vor Augen gehabt.