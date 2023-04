6000 Bilder sind in Meckes‘ Archiv. Gemessen daran, was jeder Profifotograf heute an einem Tag auf seinen Festplatten speichert, ist das wenig. „Wir müssen für jedes Bild einzeln präparieren, oft arbeiten wir an einem Bild eine Woche.“ Privat entdeckt Oliver Meckes mit seiner Frau und Freunden noch andere Universen – auf Tauchurlauben in Norwegen, in Indonesien oder im Mittelmeer. Das private Archiv, das er nach diesen Reisen angelegt hat, ist weit größer. Es umfasst 60.000 Fotos.