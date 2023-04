Aktualisiert am

Matthew Perry will hämische Stelle über Keanu Reeves aus Memoiren streichen

Der Schauspieler Matthew Perry in Hollywood, 2022 Bild: picture alliance

Der amerikanisch-kanadische Schauspieler Matthew Perry verzichtet künftig auf Seitenhiebe gegen Keanu Reeves.

Wie er die „Los Angeles Times“ am Wochenende wissen ließ, werden die Passagen über den „Matrix“-Darsteller, die ihm bei der Veröffentlichung seiner Erinnerungen „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“ im vergangenen Herbst böse Kommentare einbrachten, bei der Neuauflage des Buches gestrichen. Perry hatte Reeves mangelndes Talent und Einfältigkeit vorgeworfen.

Während „Vordenker“ wie River Phoenix und Heath Ledger früh verstorben seien, schreib Perry, sei Reeves dennoch weiterhin am Leben. „Ich habe etwas Dummes von mir gegeben. Das war gemein“, sagte der Dreiundfünfzigjährige jetzt.

Perry, der in den Jahren 1994 bis 2004 als Chandler Bing für die Serie „Friends“ vor der Kamera stand, hatte die Leser auch mit Drogenbeichten und gescheiterten Entzugsversuchen überrascht. Warum er gleich mehrfach gegen Reeves austeilte, behielt er aber für sich.