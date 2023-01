M adC pinselt knapp zehn Meter über dem Boden, als unten der Applaus beginnt. Als wäre eine Theateraufführung zu Ende gegangen. „Äh . . .“, sagt die Künstlerin. Sie zögert, dann späht sie über das Geländer der Hebebühne nach unten. „Hallo“, ruft sie. Eine Gruppe Kinder samt Betreuern bestaunen die Hausfassade vom Gehweg aus. „Dasistcool“, ruft ein Junge. „Super, super“, brüllen andere. MadCs neue Wand ist noch nicht fertig, aber sie wirkt schon.

Es ist ein sonniger Tag im Herbst, und MadC bemalt das Franz-Jürgens-Berufskolleg in Düsseldorf. „Ich finde unsere Schulen so deprimierend“, sagt sie. „Warum muss immer alles grau sein? Da geht doch keiner gerne hin.“ MadC, die eigentlich Claudia Walde heißt, hat ihre Spuren schon auf den Wänden von Gebäuden in aller Welt hinterlassen: in Kopenhagen, Montreal, London, Marrakesch, Abu Dhabi, auf Tahiti, auf den Malediven und so weiter.

Es sind häufig Fassaden, die fensterlos sind, Stellen, an denen Häuser aussehen wie abgeschnitten. Aber auch Züge und Flughäfen nutzt sie für ihre Werke, einmal war es eine stillgelegte Rumfabrik im kolumbianischen Dschungel. MadC streicht und sprayt die Flächen knallbunt an, die überdimensionalen Pinselstriche auf verschiedenfarbigem Grund verlaufen kreuz und quer. Man kann an den Wänden nicht vorbeigehen, ohne den Kopf zu drehen. „Ich tue mich selbst manchmal schwer, meine Bilder zu beschreiben“, sagt sie. „Denn das, was ich mache, kann man nicht beschreiben. Deshalb male ich es ja.“

So auffällig MadCs Werke sind, so unauffällig will Claudia Walde sein. Die Rufe der Kinder waren ihr eigentlich schon zu viel. „Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich irgendwo im Nirgendwo, würde meine Bilder malen, meine ganzen Ideen in die Welt raustragen, aber sonst sagen: Lasst mich in Ruhe.“