Kenny geht den steilen Berg hoch, als wäre es ein Sonntagsspaziergang. Dabei könnte ein falscher Schritt dazu führen, dass er den ganzen Hang am San Gabriel River hinabrutscht. Immer wieder zeigt er auf giftige Pflanzen, die man besser nicht berühren sollte. Kenny ist auf dem Weg zu einer Driftmine, einer Goldmine, die schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den Berg hineingegraben wurde. Früher waren die Wege und die Minen hier befestigt, vor der großen Flut von 1938, die in einer Woche so viel Wasser in die Berge spülte wie sonst in einem ganzen Jahr. Die Flut und der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs setzten dem unternehmerischen Goldabbau am San Gabriel River ein jähes Ende. Zu teuer wäre es gewesen, die zerstörten Strecken und Minen wieder instandzusetzen. Bis weit in die Dreißigerjahre wurde an der Ostgabelung des San Gabriel River, nur etwa eine Autostunde von Downtown Los Angeles entfernt, im großen Stil Gold abgebaut. Dann verschwanden die Arbeiter – das Gold aber blieb. „Der Ort ist voll mit Gold“, sagt Kenny, der hier als Achtjähriger zum ersten Mal Gold fand. Fast ein halbes Jahrhundert später hat er seinen Beruf als Maurer aufgegeben. Seitdem lebt er für und vom Gold. Der seit einigen Jahren steigende Goldpreis befeuert den Goldrausch, der auch Hobbysucher anlockt – obwohl das Los Angeles County einen abermaligen Goldrausch im „Golden State“ kritisch sieht.