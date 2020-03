Schülerinnen im Ehrenamt : „Feuerwehr ist viel mehr, als Brände zu löschen“

Berliner Schüler einer 10. Klasse sollten vor kurzem im Deutschunterricht in einer Klassenarbeit das Thema „Sollte man ein Ehrenamt übernehmen?“ erörtern. Einige Schüler wussten aber nicht, was ein Ehrenamt ist. Die Schülerinnen Clara Geschner und Annica Höftmann hingegen engagieren sich beide ehrenamtlich. Clara Geschner ist Schülerin der 12. Klasse in der deutsch-amerikanischen John-F.-Kennedy-Schule in Berlin-Zehlendorf. Sie wohnt in Teltow (Brandenburg) und engagiert sich in der Arbeitsgemeinschaft „Community Service“ an ihrer Schule. Sie leitet die Treffen der ungefähr 50 engagierten Mitglieder und organisiert die ehrenamtlichen Projekte.

Zum Teil finden die Einsätze an der Schule statt, zum Teil werden Berliner Organisationen wie die Tafel, der Naturschutzbund oder der Verein Straßenkinder unterstützt. Clara spielt außerdem Geige und Klavier. Annica Höftmann, 17, geht auf das staatliche Gymnasium Schulfarm Insel Scharfenberg in Berlin-Tegel und wohnt in Berlin-Konradshöhe. Sie ist Feuerwehrfrau und Jugendsprecherin für knapp 1600 Mitglieder der Berliner Jugendfeuerwehr. Außerdem ist sie Sportschützin und spielt Klavier.

Wundert euch, dass manche Schüler nicht wissen, was ein Ehrenamt ist?

Annica: Nein, eigentlich nicht. Viele in unserem Alter haben irgendein Hobby, aber manche, die etwas Gutes für ihren Verein oder ihren Verband tun, machen sich keine Gedanken darüber, dass das nicht selbstverständlich ist. Mit dem Begriff Ehrenamt kommen sie gar nicht in Berührung.

Clara: Es ist ja auch nicht so, dass man in unserem Alter über ehrenamtliche Tätigkeiten sozusagen stolpert. An unserer Schule würden viele auch nichts in dieser Hinsicht machen, denke ich, gäbe es nicht die Arbeitsgemeinschaft „Community Service“. Sportvereine werben um junge Leute, oder man kennt dort jemanden. Soziale Organisationen gehen weniger auf Jugendliche zu. Diese Lücke schließt unsere AG.

Was habt ihr zuletzt im Rahmen eurer ehrenamtlichen Tätigkeit gemacht?

Clara: Wir waren vor kurzem bei der Berliner Tafel, um dort zu helfen. Außerdem haben wir im Seniorenheim Musik für die älteren Menschen gemacht und mit ihnen geredet. Als nächstes wollen wir Hilfsorganisationen in Australien nach den katastrophalen Buschbränden finanziell unterstützen. Dazu werden wir unter anderem einen Kuchenbasar veranstalten.

Annica: Jugendliche dürfen ja noch nicht an richtigen Einsätzen der Feuerwehr teilnehmen, das wäre zu gefährlich. Ich mache vor allem Öffentlichkeitsarbeit. Wir Landesjugendsprecher überlegen zum Beispiel, was die Feuerwehr für ihre jugendlichen Mitglieder tun kann und wie sich neue Jugendliche gewinnen lassen.

Hat sich jemand für eure Arbeit bedankt?

Clara: Ja, auf jeden Fall. Das ist das Schöne an der Sache, dass man den Leuten viel Freude macht, auch wenn man gar nicht immer so viel Zeit investiert. Gerade die älteren Leute sind sehr dankbar und haben das auch deutlich gezeigt. Wir bekommen also viel zurück.