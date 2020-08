Zukunftsforscher Matthias Horx : „Das Virus hat wie ein Scheinwerferlicht in dunkle Ecken geleuchtet“

Herr Horx, Sie haben zu Beginn des Lockdowns einen sehr positiven, fast idealisierenden Bericht über Covid-19 und die Folgen des Virus auf die Gesellschaft geschrieben. Sehen Sie die Entwicklung heute, vier Monate später, immer noch so positiv?

Ich habe versucht, auf den Überraschungs-Charakter von disruptiven Krisen hinzuweisen, die uns zunächst sehr bedrohlich erscheinen – und natürlich auch Bedrohungen mit sich bringen. Im privaten Bereich erfahren wir ja, dass Krisen auch eine notwendige Veränderung mit sich bringen können, eine Transformation. Wir wundern uns manchmal über uns selbst, wie wir auf scheinbar aussichtlose Situationen reagieren, und dann beginnt etwas Neues. Auf diese Möglichkeit wollte ich hinweisen. Und das ist, glaube ich, durchaus auch so gekommen.

Inwiefern wird sich die Gesellschaft verändern?

Eine Tiefenkrise wie die Corona-Krise verändert auf allen Ebenen unsere Existenz: Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Wertesysteme. Die Politik hat an Einfluss und Deutungsmacht zumindest in den meisten europäischen Ländern gewonnen. Die Wirtschaft gestaltet sich auf vielen Ebenen um, manche Branchen verlieren, manche gewinnen. Viele Menschen haben einen Zuwachs an Achtsamkeit erlebt, eine Erfahrung des Innehaltens. Sie haben im Lockdown erfahren, wie wichtig das Zwischenmenschliche und das Soziale sind, wie verletzlich wir alle sind. Dadurch nehmen wir jetzt vieles anders wahr. Das Virus hat gewissermaßen wie ein Scheinwerferlicht in manche dunklen Ecken hineingeleuchtet. Man denke an die Schlachthöfe oder das große Besäufnis am Ballermann. Das hat es auch schon früher gegeben, aber jetzt hat es eine andere Dimension. Es wirkt völlig anders. So entstehen Werteverschiebungen.

Sie gehen auch davon aus, dass Solidarität und Mitmenschlichkeit an Bedeutung gewinnen. Besteht aktuell nicht eher die Gefahr, dass in einer Welt mit Existenzsorgen und Arbeitslosigkeit Mitmenschlichkeit eher einer Aggressivität weicht?

Die Gefahr besteht immer. Wir erleben, dass Menschen in der gesellschaftlichen Mitte erstaunlich wenig Angst vor Arbeitsverlust haben, auch weil der Staat vieles abfedert, aber vielleicht auch, weil wir als Individuen und Gesellschaft etwas robuster und resilienter geworden sind. Ein Indiz dafür ist auch, dass populistische Versprechungen nicht mehr so recht greifen. Vielleicht müssen wir auch nicht immer in jeder Unsicherheit oder Krise den Untergang herbeifürchten, wie das in einer medial sehr alarmistischen Gesellschaft üblich geworden ist. Das wäre ein erwachsenerer Umgang mit der Welt, auf den ich hoffe.

Was bedeutet die Corona-Krise für den Konsum?

Eine Dämpfung der Kauflust in vielen Sektoren. Ausnahmen sind vielleicht Alkohol, Teile von Wohneinrichtungen, „Trostprodukte“ aller Art. Aber das Reiseniveau wird viele Jahre zurückgehen, die Lust auf alles, was exzessiv und laut ist, nimmt ab. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Übers Wochenende für 40 Euro im November nochmal zum Ballermann reisen war vielleicht auch nicht so – wie soll man sagen? – erfolgreich. In jeder Hinsicht. Die Aufmerksamkeit verschiebt sich eher in Richtung Gesundheit, deshalb boomt Fahrradfahren, Gärtnern, alles was mit Natur zu tun hat. Die klassischen Exzesse des Konsums, also das Immer-Mehr-Kaufen, wird weniger attraktiv. Ich schätze, dass sich zehn bis fünfzehn Prozent des alten Konsumniveaus nicht wieder ganz herstellen. Eine wachsende Gruppe von Menschen konsumiert in Zukunft gezielter, ökologischer und nachhaltiger.

Stichwort Globalisierung: Wird es durch Corona eine Rückbesinnung auf „Made in Germany“ oder zumindest „Made in Europe“ geben?