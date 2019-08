Fliegende Surfer : Ist das die Zukunft des Wassersports?

Sie tauchten ihre messerscharfen Karbonflügel unter die Wasseroberfläche und flogen wie filigrane Insekten über das Meer. Beim Americas Cup im Jahr 2013, dem Formel-1-Rennen der Segler, hoben die Hightech-Katamarane zum ersten Mal ab, die beiden Rümpfe berührten das Wasser nicht mehr, nur die Tragflügel (englisch: foils) und das Ruderblatt steckten wie Samurai-Schwerter im Meer. Die zweieinhalb Tonnen schweren Geschosse beschleunigten auf beinahe fünfzig Knoten – fast einhundert Stundenkilometer – bei nur 25 Knoten Wind.

Auch 2021, beim nächsten America’s Cup, werden die Teams wieder fliegend um die Wette segeln. Dieses Mal in Einrumpfbooten – ebenfalls mit Foils. Mehr als einhundert Millionen Dollar investierte das Team BMW Oracle in die Entwicklung der Rennyacht, die an den Seiten des Rumpfes je einen T-förmigen Flügel an beweglichen, spinnenartigen Beinen ein- und ausklappen kann. Die Zukunft des Wassersports, so scheint es, ist der Tiefflug über dem Wasser.

Ungefähr eintausend Mal höhere Dichte als in der Luft

Tragflügelboote kennen wir aus Italien, wo die schnellen Aliscafi als Fähren eingesetzt werden. Die Technik ist nicht ganz neu; bereits 1906 baute Enrico Forlani ein Motorboot mit Unterwasserflügeln, das mit fast vierzig Knoten über den Lago Maggiore zischte. Die U. S. Navy experimentierte ebenfalls mit Tragflügeln; und das erste sehr schnelle ozeantaugliche Segelboot mit dieser Technik, einen Trimaran, konstruierte der berühmte französische Extremsegler Éric Tabarly. Er jagte das halbfliegende Gefährt im Jahr 1980 in einer neuen Rekordzeit für Segelschiffe in zehn Tagen über den Atlantik. Später konzipierte ein Team um Alain Thébault die Hydroptère, ein futuristisches Meeresgeschoss, das 2009 auf über 100 Stundenkilometer beschleunigte.

Dieser Text ist aus dem neuen F.A.Z. Quarterly Das exklusive Magazin für nur 12 € je Ausgabe inkl. gratis Lieferung Weitere Informationen

Tragflügel an einem Schiff funktionieren ähnlich wie die an einem Flugzeug. Da die Dichte von Wasser aber ungefähr eintausend Mal höher als die der Luft ist, wirken viel stärkere Kräfte auf die Foils; bereits eine relativ kleine Flügelfläche erzeugt so großen Auftrieb. Sobald die Geschwindigkeit hoch genug ist, hebt sich das Boot aus dem Wasser, der Rumpf schwebt, der Wasserwiderstand ist minimal – das Boot verdoppelt die Geschwindigkeit und fliegt. Den absoluten Speedrekord – unglaubliche 65 Knoten, 120 Stundenkilometer – hält seit 2012 der Australier Paul Larson mit seiner Sailrocket, einem asymmetrischen Segelgerät, das wie eine Kreuzung aus einem Boomerang, einem galaktischen Weltraumkampfschiff und einer Sense aussieht.

Diese rasante, sehr elegante, aber auch ziemlich gefährliche Art zu segeln, durchs Wasser zu schneiden, war bisher nur für Rennsyndikate und Superreiche möglich. Jetzt ist das Fliegen mit den scharfen Kohlefasertragflügeln für fast jeden erschwinglich und in speziellen Segelschulen erlernbar, wie etwa beim ehemaligen Surfweltmeister Heinz Stickl am Gardasee.

Schon seit den neunziger Jahren gibt es kleine Segeljollen mit Flügeln. Die gut drei Meter lange Motte-Jolle (Moth) etwa war aber nur von erfahrenen Seglern zu kontrollieren. Man hatte das Gefühl, auf Stelzen durchs Wasser gezogen zu werden – Kurswechsel fühlten sich starr an, und wenn man etwas falsch machte, was ständig geschah, flog man bei hoher Geschwindigkeit katapultartig aus der erhöhten Position über Bord. Seit ein paar Jahren kann man die Flügeljollen in einer gutmütigen Version auch als Anfänger segeln. Die Waszp fliegt dennoch sehr schnell übers Wasser, bereits ab einer Windgeschwindigkeit von sieben Knoten hebt sie durch einen T-Flügel, der mittig unter dem Rumpf befestigt ist, und ein T-förmiges Ruderblatt am Heck ab. Für etwa 12.000 Euro kann man sie als Normalflieger kaufen.