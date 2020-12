Weihnachtszeit und Corona : Desinfektionsduft in jedem Raum

In dieser Adventszeit hängt anstelle von Weihnachtsduft der Geruch scharfen Desinfektionsmittels in jedem Raum. Dabei gibt es durchaus Gels und Sprays mit wohlriechenden Noten. Wir haben zehn Produkte getestet.

Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum... Naja, Weihnachten 2020 riecht anders. Am Ende eines komplizierten Jahres zieht auch aus diesem Artikel nicht der Geruch von Oud oder Zimt herbei. Glitzerschuhe, Partykleider, Samtfliegen haben wir in den zehner Jahren gelassen. In dieser Adventszeit hängt anstelle von Weihnachtsduft der Geruch scharfen Desinfektionsmittels in jedem Raum.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Es sei mal dahingestellt, wie wirksam diese vielen Gele und Sprays gegen Coronaviren schützen, ob nicht gründliches Händewaschen mit Seife gesünder ist. Jede Zeit hat ihre Trends, und zur Corona-Zeit gehört eben das Desinfizieren der Hände, wie es zuvor höchstens keimphobische Amerikaner praktiziert haben.

Desinfektion mit Duft

Entsprechend hat sich das Sortiment erweitert. Sagrotan? Guerlain, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder ein zweites: Es gibt Desinfektionsmittel im Kombiprodukt samt Handcreme von Babor. Und Dr. Bronner, dessen Lavendelspray schon vor Corona eine Instanz in Sachen Lifestyle-Desinfektion war, hat jetzt, da eine Zeit nach Corona trotz baldiger Impfstoff-Zulassung noch immer nicht absehbar ist, eines, das so stark pfefferminzig riecht wie ein Vivil-Bonbon.

Eine nebensächliche Erkenntnis dieses Jahres ist deshalb auch diese: Selbst die Handdesinfektion kommt nicht ohne Duftnoten aus. Kräuterige etwa im Fall der Gele von Grown Alchemist und Aesop. Das Spray von Neatly hingegen riecht dezent nach Jasmin, das flüssige Gel von L'Occitane nach Verbene, das Spray von Kosho erinnert an den Duft von Matcha aus Japan, und das Gel von Noble Isle zitiert schottischen Meerfenchel.

Wenn man schon nicht reisen kann und auch nicht gesellig beim Gin zusammensitzt. Also dreht die Destille Heimat aus Schwaigern bei Heilbronn ihr Produkt für den Trend zum Gintrinken weiter. Zum Desinfizier-Trend gibt es Gin-Spray, das nach Thymian riecht.