Wut in der Beziehung : Wenn der Partner immer wieder grundlos ausrastet

Vor Kurzem hat Saskia Vogel, 36, sich mit ihrem Mann nach dem Essen darüber unterhalten, wie viele Milliliter Wasser in ein Glas passen. Er sagte: „600 Milliliter.“ Sie sagte: „Wer ist denn so bescheuert und macht das Glas so voll, dass man es nicht mehr tragen kann?“ Ein Wort ergab das andere, und schnell waren sie in einen schlimmen Streit verwickelt. „Ich werde in solchen Fällen sehr aggressiv“, gibt Vogel zu, „und mein Mann sagt dann immer: ‚Du schaffst es wirklich jede Woche, unseren Samstag zu ruinieren.‘ Das ist eine echte Baustelle in unserer Beziehung.“

Auch bei Jens Meister und seiner Frau Katja entzündet sich Streit oft an Nichtigkeiten. Neulich hat sie ihm gegenüber beiläufig erwähnt, dass sie ihren Metzger mal fragen werde, wie lange welche Fleischsorte auf ihrem neu angeschafften Gasgrill gegrillt werden müsse. „Daraufhin ist mein Mann total ausgerastet“, erzählt Katja Meister. „Er hat mir vorgeworfen, die Idee sei blöd, weil ich das doch auch überall googeln könne.“ Als sie entgegnet habe, das stimme zwar, aber sie könne eben auch den Metzger fragen, sei er regelrecht ausgeflippt und habe angeekelt von ihrem angeblich schwachsinnigen Vorschlag das Gesicht verzogen.