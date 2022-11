Überschätzt/Unterschätzt : Schaut Fußball!

Auch wenn es schwer fällt – unsere Autorin muss der Fifa zugestehen: Ihr Sport überwindet Grenzen, wie es kaum etwas anderes vermag. Erlebnisse in den Dünen der Sahara in der Kolumne Überschätzt/Unterschätzt.

Wir saßen auf einer Düne in der Sahara, zwei Autostunden von der nächsten Straße entfernt. Die letzten Sonnenstrahlen streiften den aufgewehten Sand, in den wir unsere Füße gegraben hatten. „Barça“, rief uns ein Dromedarführer zu. Er grinste ein fast zahnloses Grinsen und formte Zeigefinger und Daumen zu einer Null. „Bayern Munich“, sagte er, und reckte drei Finger in die Luft. Jetzt fielen die letzten Sonnenstrahlen auch auf sein anerkennendes Nicken.

Mein Freund ergriff die Chance. „Tottenham – Sporting 1:1“, erwiderte er – der Dromedarführer lachte, als hätte er gerade einen besonders guten Witz gehört. „But Ajax – Liverpool, 0:3, too. Very good“, fuhr mein Freund fort. „Yes, very good”, pflichtete ihm der Dromedarführer zufrieden bei.

Dann stand er auf und legte meine Wasserflasche vorsichtig auf die andere Seite der Düne. „Best moment for pictures“, erklärte er und machte ein Fotoshooting mit uns im Sonnenuntergang.

Der Fußball hatte uns bis hierher getragen. Im Zentrum Marokkos hatten wir uns mit einem Hotelkellner über Hakim Ziyech, Erling Haaland und Amine Harit unterhalten. Danach führte er uns aus der riesigen Altstadt von Fès und stritt für uns mit den Taxifahrern um die Fahrpreise.

Ging es um Fußball, gehörten wir Reisenden auf einmal dazu

Im Süden des Landes verscheuchten Cafébesucher die Horde bettelnder Katzen um den Tisch meines Freundes, als sie merkten, dass der Tourist das Spiel im Fernsehen ebenso aufmerksam verfolgte wie sie. Im Norden beobachteten wir, wie ein anderer Reisender Schuljungen Flanken zuspielte. Sie lachten ihn aus, wenn sie schlecht waren, und verlangten nach mehr, wenn sie gelangen. Niemand der umstehenden Händler sprach den Touristen an, selbst die Henna-Malerinnen vergaßen für einen Moment, dass da ein potentieller Kunde direkt vor ihren Augen stand.

Ging es um Fußball, gehörten wir Reisenden auf einmal dazu – zumindest ein bisschen. Wir verstanden die Jubelrufe und Autokorsos, weil wir das Ergebnis vom Clásico zur selben Zeit auf unseren Smartphones sahen. Wir führten Smalltalk, den die Händler auf den Souks so schon auf Arabisch geführt hatten und der uns zuverlässig alle kritischen Punkte umschiffen ließ: Religion, Monarchie, Frauenrechte. Einmal versuchten wir, mit einem Taxifahrer in Marrakesch über das Wetter zu reden, aber er verstummte schnell. Die Erderwärmung bereitete ihm Sorgen. Viel zu heiß sei es für dieses Jahreszeit, sagte er nur.

Es fällt nicht leicht, das einem „gemeinnützigen Verein“, der in den vergangenen Jahren Milliardengewinne erwirtschaftet und darauf gerade mal vier Prozent Steuern gezahlt hat, zuzugestehen. Aber: Die Fifa hat recht. Dieser Sport bringt Leute zusammen, so wie es kaum etwas anderes vermag. Gianni Infantinos Vision eines „wirklich globalen Fußballs“ existiert unabhängig von den Oberen des Weltverbandes längst. In den Gassen hinter der Blauen Moschee in Istanbul, genauso wie auf den Ascheplätzen im Atlasgebirge und im Dschungel von Costa Rica.

Natürlich lassen sich die Hierarchien, die der Kapitalismus und die Kolonialzeit zwischen uns reichen und allen ärmeren Ländern aufgebaut haben, auch hier nicht überwinden. Aber: Im Reden über Fußball, im Fußballschauen und Spielen werden sie flacher, als sie es sonst sind. Und das ist etwas, das man über wenig anderes im interkulturellen Austausch sagen kann.

In den vielen Ländern der Welt wäre es absurd eine Debatte darüber zu führen, ob die anstehende Weltmeisterschaft boykottiert werden sollte. Weil Menschenrechte dort in einem ähnlichen Maße verletzt werden wie in Qatar. Das macht die Diskussion um jung verstorbene Wanderarbeiter und Peitschenhiebe für vergewaltigte Frauen bei uns auf der einen Seite umso wichtiger, auf der anderen Seite heißt es: Wenn die Deutschen die WM nicht schauen, bringt das die Welt auch nicht weiter. Den Fußball zu ignorieren, bedeutet in dem Fall nur seine enorme gesellschaftliche Kraft nicht nutzen zu können, wenn wir das nächste Mal unser Land verlassen, um ein anderes zu entdecken.