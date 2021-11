Job und Familie : „Frauen sollten sich nicht wie Männer verhalten“

Aktualisiert am

Frau Lucke, in unserem letzten Gespräch ging es um Familienmodelle – und darum, wie althergebrachte Rollenbilder auch heute noch Mutter- und Vaterschaft beeinflussen. Was ist denn für junge Eltern besser: Zu sagen, generell machen beide alles – oder sich auf verschiedene Tätigkeiten spezialisieren?

Julia Bähr Koordinatorin F+Inhalte und redaktionelles SEO. Folgen Ich folge



Johanna Dürrholz Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin Folgen Ich folge

Es war eine Errungenschaft der Moderne, Öffentliches und Privates, also Arbeit und Familie, zu trennen. Das bringt den Vorteil der Effizienz. Man kann die Familie als System betrachten – wir haben viele solcher Subsysteme, was gar nicht so selbstverständlich ist: ein Rechtssystem, ein Wirtschaftssystem, ein Bildungssystem. Die haben den unheimlichen Vorteil von Effizienz und Eigenrationalität.