Parfümeurin Lyn Harris : Es liegt Regen in der Luft

In Zeiten der Krise steht die Parfümeurin Lyn Harris über Instagram in Kontakt mit ihren Kunden. Auf ihrem Account namens „Perfumer H“ sieht man Fotos von morgendlichen Spaziergängen durch Londoner Parks. Momentaufnahmen von Pflanzen und Blüten, deren Duft man beinahe digital wahrzunehmen meint. „Die Leute schreiben mir, dass meine Düfte ihre Zufluchtstätte sind“, sagt Harris. Doch bis Lyn Harris, die heute um die fünfzig ist, dort ankam, war es ein langer Weg.

Geht man ihn mit ihr zurück, landet man in Schottland. Dort entdeckte sie ihre Affinität zu Düften. „Während der Schulferien habe ich immer meine Großeltern besucht. Sie hatten einen kleinen Bauernhof, bauten selbst Gemüse an. Ich wuchs also mit dem unfassbar schönen Blumengarten meiner Großmutter auf. Sie hatte Rosen und Geranien. Es gab alle möglichen Beeren.“ Der Großvater war Schreiner, arbeitete viel mit Holz. Die Großmutter kochte Marmelade ein und war passionierte Bäckerin. „Wenn ich morgens aufwachte, lag immer der Geruch von Frischgebackenem in der Luft.“

Diese Kindheitserinnerungen beschreibt sie als „sehr sinnlich“. Es waren „die ersten olfaktorischen Erlebnisse“, aus denen sich bis heute ein Teil ihrer Kreativität als Parfümeurin speist. Ihre Inspiration sucht sie noch immer in der Natur, deshalb waren die Spaziergänge während des Lockdowns für sie so wichtig. „Der kleine Park, der auf Instagram zu sehen ist, liegt gleich die Straße hinunter“, sagt Harris. „Es ist ein Gemeinschaftsgarten, in dem ein paar der älteren Nachbarn, die sich sonst nicht heraustrauten, ins Freie konnten. Das ist sehr beruhigend. Natur ist unbeschreiblich.“

Harris entwirft Poesie mit Düften

Der Satz klingt wie das Motto ihrer Arbeit. Lyn Harris versucht, nicht Greifbares in Flakons einzufangen: das goldene Glitzern eines Sommermorgens auf einer mit Tau überzogenen Wiese, die dampfende Wärme eines Sommergewitters, den Duft eines Walds im Winter. Andere schreiben über solche Momente Gedichte, Harris entwirft Poesie mit Düften. „Es ist meine Art, meine Kreativität zu entfalten.“

Das Handwerk dafür lernte sie in der südfranzösischen Parfumstadt Grasse, als erste Britin schloss sie dort die klassische Ausbildung ab. Da man jedoch nicht gleich in Grasse anfangen kann, arbeitete sie zunächst während der Ferien in einer Parfümerie – der einzigen, die in ihrem Heimatort Halifax in West Yorkshire Chanel verkaufte. Es war ihre erste Begegnung mit französischen Häusern. „Dort sah ich, wie Duft die Kundinnen in elegante Frauen verwandelte.“ Zwischen teuren Wassern und Papierteststreifen reifte in ihr der Entschluss, selbst Düfte zu entwerfen. „Meine Eltern haben mir beigebracht, meinen eigenen Kopf zu haben“, sagt Harris. „Nie zu kopieren, nie zu folgen, keine Angst zu haben.“ Nach dem Schulabschluss ging sie nach Paris und begann ihre Ausbildung bei der Parfümeurin Monique Schlienger. „Sie hatte großen Einfluss auf mich. Als eine der ersten unabhängigen Frauen in dem Geschäft hatte sie mit Annick Goutal und Guerlain zusammengearbeitet“, sagt Harris und klingt dabei noch immer ehrfürchtig und dankbar. Als sie ihren Abschluss hatte, war klar, dass es nur noch einen Ort gab, an dem man ihr noch mehr beibringen konnte: Grasse, die alte französische Parfumstadt.