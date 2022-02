Solosex und Beziehung : Lust auf mich

Aktualisiert am

Masturbation gilt heute als normal, ja sogar als gut – bei Frauen mehr noch als bei Männern. Jetzt gibt es erstmals repräsentative Zahlen zum Solosexleben der Deutschen. Bloß wie geht man mit Selbstbefriedigung in der Partnerschaft um?

Früher Sünde und Tabu, heute ein lustvoller Moment allein: Unsere Fotografin Jana Mai hat für diesen Artikel das Thema Masturbation in Szene gesetzt. Bild: Jana Mai

Der Sex war schön, sagt sie. Mehr für ihn als für sie vielleicht, aber das macht ja nichts, mal ist es so, meist anders, und sie mag es, wenn er so sehr genießt. Als er einschläft, erschöpft und zufrieden von seiner Jagd nach dem Höhepunkt, stellt sie fest, sie hat noch Lust. Sie weiß, dass sie ihn wecken könnte. Du darfst mich immer wecken, hat er zu ihr gesagt. Er meint das ernst. Es ist Wochenende, die Kinder sind nicht im Haus, vor ihnen liegt ein entspannter Morgen ohne Pflichten. Nichts spricht gegen eine weitere Runde der Verführung. Sie weckt ihn nicht. Sie sagt: „In diesem Fall fand ich es lustvoller, kurz mit mir zu sein.“

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Nennen wir sie Pauline: eine attraktive Frau Ende vierzig mit einer gut gepflegten Ehe und flügge werdenden Kindern. Am Telefon sagt sie Dinge, die sie so noch niemandem erzählt hat. Wer redet schon über Masturbation? Und wer spricht über den Umgang mit Masturbation in der eigenen Partnerschaft?