Ein Paar hat drei Kinder, und eigentlich, so sagt es der Mann aus Süddeutschland, der in diesem Text Volker Neumann heißen soll, waren sie immer eine harmonische Familie. Die Beziehungen: eng und gut. Inzwischen sind die Eltern in Rente, die Kinder erwachsen. In gewisser Weise haben die Neumanns deshalb sogar sechs Kinder: Beide Söhne sind verheiratet, die Tochter lebt in einer festen Beziehung. Enkel gibt es auch. Alles bestens, könnte man meinen.

Nur ist bei den Eltern irgendwann dieses blöde Gefühl entstanden, das sich erst eingeschlichen und dann festgenistet hat: eine Spur Enttäuschung. Oder Missfallen. Befremden. Zweifel. Ein Hauch von Kränkung. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus alledem, so genau kann Neumann das gar nicht sagen. Das Paar spricht mit niemandem darüber. Aber Neumann fragt sich: „Was spielt sich ab, wenn in so eine Familienstruktur ein neues Kind hinzukommt?“ Und: „Ist es natürlich, dass unsere leiblichen Kinder sich ein Stück weit von uns entfernen?“