Sex in Langzeitbeziehungen : „Durch Leistungsdruck erstickt jeder Anflug von Lust“

Frau Wagener, schläft der Sex in einer langen Beziehung irgendwann ein?

Meine Erfahrung ist, dass Paare in langen Beziehungen ganz vielfältige Fragen zur Sexualität haben. Einer vermisst was, einer sucht was, oder einer hat Ideen, die der andere gar nicht kennt. Meistens kommen wir gemeinsam in den Sitzungen an den Punkt, dass viele einfach gar nicht wissen, was für eine Sexualität sie eigentlich suchen und wollen. Ich habe immer wieder Klienten, die sagen: Ich habe festgestellt, Sex ist nicht so mein Ding. Und acht Wochen später kommen sie mit großen Augen zu mir und sagen: Ich hab’s ja gar nicht gewusst! Ich habe nicht gewusst, wie sich das anfühlen kann oder was möglich ist.