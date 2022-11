Winter in der Energiekrise : Wie wir mit der Kälte warm werden

Vor uns liegt ein Winter, in dem wir angehalten sind, es mit dem Heizen nicht zu übertreiben. Wie also kommt man durch die kalten Monate – gesund und ohne zu frieren? Ein Ratgeber.

Was ist die ideale Raumtemperatur für den Menschen?

Die perfekte Raumtemperatur gibt es eigentlich nicht. Offizielle Stellen wie die WHO und das Umweltbundesamt sagen, die Raumtemperatur sollte bei rund 18 bis 20 Grad liegen. „Wobei es natürlich damit zu tun hat, was man in diesem Raum macht“, wendet Professor Georg Ertl ein. „Bewegt man sich in dem Raum? Schläft man darin? Das hat erheblichen Einfluss darauf, wie kalt einem wird“, sagt der Internist aus Würzburg, der auch Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) ist. Außerdem, so Ertl, sagten nackte Zahlen wenig darüber aus, wann sich jemand gut fühlt. Jeder Mensch habe eine sogenannte Wohlfühltemperatur, und die könne von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich sein. Das weiß jedes Paar, und das kennen alle, die mit anderen ein Büro teilen. Oder gab es bei Ihnen noch nie Streit ums offene Fenster?

Wer ist besonders gefährdet bei Kälte?

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Besonders aufpassen bei Kälte müssen ältere Menschen, da ihre Thermoregulation nicht mehr so gut funktioniert und sie sich häufig weniger bewegen als junge Menschen. Außerdem gut aufgepasst werden muss auf Säuglinge und kleine Kinder. Da ihre Hautoberfläche im Vergleich zum Körpervolumen sehr groß ist, verlieren sie schnell Wärme. „Darüber hinaus gibt es einige chronisch Kranke, die besonders wachsam sein sollten“, sagt der Mainzer Hausarzt Marcel Schorrlepp. „Dazu zählen Menschen mit schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie unzureichend behandeltem Bluthochdruck. Auch Lungenkranke sollten aufmerksam sein, denn die Lungenfunktion ändert sich bei niedrigen Temperaturen.“ Ertl ergänzt: „Angina Pectoris, aufgrund verengter Herzkranzgefäße, tritt ebenso wie ein Herzinfarkt im Winter häufiger auf.“