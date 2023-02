Es dauert eine Weile, bis die Schüler sich darauf einlassen: nach sieben Stunden Unterricht im Klassenraum einen Kopfstand zu machen. Über Gefühle zu reden, statt Zahlenreihen zu addieren. Nach einem langen Schultag die Augen zu schließen und sich einen Tag am Meer vorzustellen. Das kommt vielen Schülern fremd vor. „Aber dann ist es immer wieder faszinierend zu sehen, wie aus wahlweise müden oder völlig überdrehten kleinen Wesen produktive und kreative Mitdenkende werden“, sagt Julia Weiss.

Seit zwei Jahren bietet die Berlinerin an einer Privatschule „Mindfulness for kids“-Kurse an. „Mindfulness“ heißt übersetzt Achtsamkeit und ist ein Thema, das nicht nur in Mode ist, sondern auch vielen Menschen hilft, mit Stresssituationen und Konflikten besser umzugehen. Doch die meisten besuchen diese Kurse erst als Erwachsene, wenn sie an einem Punkt in ihrem Leben sind, an dem sie nicht mehr weiterkommen.