Frau Rader, Sie haben als Ingenieurin für das Alfred-Wegener-Institut schon einmal die Polarnacht in der Arktis erlebt und damit auch Monate ohne Sonne. Wie fühlt sich das an?

Ich war in einem kleinen Ort namens Ny-Ålesund auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen auf der deutsch-französischen Forschungsstation AWIPEV. Ich habe mich sehr auf die Dunkelheit gefreut und auf die Polarlichter, weil ich noch nie welche gesehen hatte. Ich war schon den gesamten Sommer da. Es war durchgehend hell. Im Herbst haben wir in der Arktis Tag und Nacht, und ab Ende Oktober geht die Sonne gar nicht mehr auf. Danach haben wir länger eine Art Dämmerung. Ende November ist es wirklich stockdunkel. Ohne Kopflampe sieht man dann außerhalb des Dorfes nur wenig. Nur wenn der Boden schneebedeckt ist und der Vollmond scheint, kann man etwas weiter sehen. Es ist auch sehr still. Wenn Schnee liegt und man sich von den Häusern entfernt, hört man wirklich nichts. Es gibt hier kaum Vögel im Winter, früher war sogar der Fjord eingefroren. Jetzt hört man manchmal das Meer. Diese Stille ist richtig verrückt. Man riecht auch nichts, weil alles gefroren und schneebedeckt ist. Das ist wirklich spannend, dass die Jahreszeiten dort so extrem sind.

Wie reagiert der Körper auf das fehlende Licht?

Als es nach dem Sommer wieder dunkel geworden ist, hatte ich Albträume, dass ich in einem dunklen Raum eingeschlossen und komplett desorientiert bin. Ich hatte nie Angst vor der Nacht, aber mein Kopf war nicht mehr daran gewöhnt, dass es nach Monaten durchgehender Helligkeit wieder dunkel wird. Man fühlt sich auch schneller müde, wenn das Licht weg ist. Nach einem Monat hatte ich mich aber daran gewöhnt.

Was haben Sie getan, um die Müdigkeit zu vertreiben?

Wenn man aktiv bleibt und sich bewegt, hilft das. Ich habe mich jeden Morgen gezwungen, zum Frühstück zu gehen, egal, wie schwer mir das Aufstehen fiel. Ich hatte eine Tageslichtlampe dabei, die ich manchmal eine halbe Stunde angeschaltet habe. In der Kantine gab es außerdem Lebertran und eine andere Vitaminkombination, die in Nord­norwegen ein Klassiker ist. Darin sind Vitamin A, D und E. Die Norweger haben das alle genommen. Da dachte ich mir: Die haben Erfahrung, dann nehme ich das jetzt auch. Ich habe mich insgesamt gut gefühlt im Winter. Ich habe davor in Berlin gelebt, und da fand ich den Winter viel härter. Die Leute machen einfach weiter, obwohl auch dort der Winter einen Einfluss auf den Körper hat. Man baut ihn in Berlin aber weniger in seinen Alltag ein. In Ny-Ålesund schon. Man arbeitet ein bisschen weniger, man schläft eine Stunde länger. Man geht anders damit um.

Sehnen sich Körper und Geist denn irgendwann nach Licht?

Ja. Das war an einem Tag besonders zu spüren, an dem das Licht langsam wieder zurück kam. Ende Januar hatten wir eine sehr stürmische Woche, und als sich dann die Wolken gelichtet haben, merkte man: Es wird Licht. Das war lange, bevor die Sonne wieder aufging, aber man hat im Dämmerlicht die andere Seite des Fjords und die Berge gesehen. An diesem Tag kam ich in die Kantine, und das Licht war aus. Ich dachte schon, etwas ist kaputtgegangen. Aber sie wollten einfach das bisschen Licht draußen genießen.

Man schätzt das Licht also anders wert, wenn man lange in Dunkelheit gelebt hat?