Sadettin Arikan hatte in Frankfurt einen gut laufenden Friseursalon. Doch dann kam die Pandemie – und die Leute fingen an, sich nach Youtube-Anleitungen die Haare zu schneiden. Das hat Folgen bis heute.

Es gab eine Zeit, da hat Sadettin Arikan keine Haare geschnitten. Andere haben es für ihn getan. Er begrüßte die Kunden, wies ­ihnen in seinem Salon einen Platz zu, fragte, ob sie einen Tee trinken wollen – und meistens machte einer seiner Mitarbeiter den Schnitt. Das dauerte nicht länger als eine halbe Stunde, ein Salon ohne Termin und mit viel Umsatz. Arikan kassierte am Schluss und bedankte sich überschwänglich. Das Trinkgeld warf er in das Sparschwein des jeweiligen Friseurs und rief dessen Namen. „Danke“, schallte es aus dem schlauchartigen Salon zurück.

Heute sind die Sparschweine verschwunden, Arikan ist noch da. Er sitzt auf einem blauen Stuhl, vor sich eine weiße Tasse, auf die ein grinsender Smiley gedruckt ist. Arikan ist ein schlanker Mann mit grau meliertem Bart und Brille, die dunklen Haare kurz und unauffällig. Wie er selbst. Ende der Achtzigerjahre kam er aus der Türkei nach Deutschland, seit 1996 ist Arikan selbständig als Friseur, immer im Frankfurter Gallusviertel.

„Es kann lange gut laufen und dann nicht mehr“

Von diesem Tag erwartet er nicht viel. Wer lässt sich schon am Montagmorgen die Haare schneiden? „Aber wir sind immer da“, sagt Arikan. Das heißt, er ist da. Die besten Tage sind Freitag und Samstag. Aber auch die sind schwächer geworden. Früher saßen drei Kunden nebeneinander in seinem Salon, jetzt ist er manchmal ­allein. Arikan hat in den letzten Jahren ­etwas gelernt, er sagt: „Es kann lange gut laufen und dann nicht mehr.“

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie wurden Friseure zu körpernahen Dienstleistern, zu potentiellen Ansteckungs­herden – deshalb mussten sie ihre Geschäfte schließen. Menschen, die sonst vielleicht nie auf die Idee gekommen wären, fingen an, sich selbst die Haare abzurasieren, oder fanden wen, der sie ihnen mithilfe einer Youtube-Anleitung schnitt. Das Ritual des Friseurbesuchs streiften sie in der Not ab. Doch auch als die vorüber war, kehrten manche nicht zurück. Es ging schließlich auch ohne.

Er kann nicht via Teams die Haare schneiden

Als Friseure wieder öffnen durften, begründete die Politik das auch damit, den Menschen die Würde zurückgeben zu wollen. Ein Haarschnitt als Grundrecht. Arikan findet das Aussehen einer Person auch wichtig. Ein guter Schnitt passe sich der Kopfform an, sagt er. Aber der Stellenwert habe abgenommen. Er vermutet, dass das Homeoffice der Grund ist, dort achte man weniger auf sich. Manche seiner Kunden kämen nur noch alle halbe Jahre. Andere, die sich früher alle vier Wochen die Haare schneiden ließen, seien nun bei einem Rhythmus von sechs bis acht Wochen.

Die Veränderung der Arbeitswelt kommentiert er so: „Scheiß Homeoffice.“ Er kann nicht via Teams die Haare schneiden. Er spürt, dass die Pendler nicht mehr kommen – die nach Frankfurt reinfahren, arbeiten und sich in der Pause oder nach Dienstschluss schnell noch die Haare schneiden lassen. Jetzt sieht Arikan sie manchmal noch, wie sie „mal ins Büro“ ­eilen, zwei, drei Tage die Woche – aber die Haare lassen sie sich wohl bei dem Friseur schneiden, den sie in der Pandemie zu Hause gefunden haben.

Die Kosten für den Friseursalon stiegen, auch die Preise stiegen. Über den Preis eines Haarschnitts ärgern sich manche, geben kein Trinkgeld – und kommen meist auch nicht wieder. „Sparschweine“, sagt Arikan und lacht. Vor gut drei Jahren stand plötzlich „ein Investor“, wie Arikan sagt, in seinem Geschäft und sagte ihm, dass er bislang eine ganz schön niedrige Miete gezahlt habe. „Die Miete war wirklich niedrig“, sagt Arikan. 1999 war er mit seinem Salon in den einstöckigen Flachbau eingezogen, hatte die Wasserleitungen und den Boden neu gemacht, die Wände gestrichen und Toiletten eingebaut. Viel Arbeit. Dafür musste er wenig zahlen und hatte eigene Parkplätze vor der Tür. „Drei Parkplätze“, sagt er wehmütig. Arikan musste raus. Abriss, Neubau. Er fand ein neues Geschäft, nur 200 Meter entfernt: ein ehemaliger Friseursalon. Die Miete verdreifachte sich, 1800 Euro, keine Parkplätze. Anfangs ärgerte er sich. Man muss viele Haare schneiden, um allein die Miete reinzubekommen. Heute sagt er, das sei schon in Ordnung. Ein normaler Preis für die Gegend. Inzwischen hat er nur noch einen Mitarbeiter. Zwei musste Arikan während der Pandemie, als es so schlecht lief, entlassen. Und einer hatte mit 67 Jahren seinen Antrag auf Rente gestellt, vom Ruhestand in der Türkei geschwärmt. Er starb, bevor er zurückkehren konnte.

Bleibt nur noch Hans. Mit seinen 70 Jahren wollte er eigentlich auch längst aufhören zu arbeiten, aber als vor Kurzem seine Frau starb, gab es zu Hause nichts zu tun. Deshalb kommt er regelmäßig aus Offen­bach in den Laden und hilft aus. „Besser, als vor dem Fernseher zu sitzen“, sagt er. Hans ist gerade fertig geworden mit dem Haarschnitt einer Stammkundin. Sie ist sehr zufrieden, wie sie sagt. Hans kassiert und verabschiedet sich. Dann bleibt er bei Arikan stehen, Zigarette und Feuerzeug schon in der Hand, und hört erst noch zu, bevor er draußen eine raucht.

Als Arikan vom alten Laden erzählt, von der Laufkundschaft, brummt Hans: „Na ja.“ Ob es wirklich noch so wäre? Das Gallusviertel hat sich verändert. Nicht nur ihr Laden wurde abgerissen, auch ein zwei Hektar großer Bürokomplex gegenüber. Hunderte neue Wohnungen entstehen auf dem Gelände, ein Bürogebäude, Kitas. Einige Jahre noch, dann ziehen viele potentielle Kunden ein. Ob er dann noch da ist? Er schnauft kurz. Arikan ist 57. Zehn Jahre sind es bis zur Rente. Sechs Tage die Woche ist er hier, abends kommt häufig seine Frau, um mit ihm sauber zu machen. Erst mal macht er weiter.