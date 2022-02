Retterspitz aus Nürnberg : Der Duft der Apotheker-Vergangenheit

„Wenn die Leute den Namen Retterspitz zum ersten Mal hören, denken sie, das sei eine Pflanze“, sagt Markus Valet, einer der Inhaber des gleichnamigen Traditionsunternehmens. Er leitet es mittlerweile in vierter Generation, gemeinsam mit seinem Bruder Florian. Und zwar dort, wo die Geschichte des deutschen Mittelständlers im Jahr 1902, vor 120 Jahren, losging: in Nürnberg.

Der Urgroßvater Hans Scheck war Apotheker und hatte ein Magenleiden mit der Tinktur einer kräuterkundigen Frau namens Margarete Retterspitz kuriert. Als diese in die Schweiz zog, kaufte ihr der Apotheker das Rezept ab und behielt ihr zu Ehren den Namen bei. Die Tinktur wurde zum Klassiker in seinem Sortiment, dem schon bald weitere medizinische Produkte folgen sollten. Retterspitz fand in vielen Hausapotheken in Süddeutschland einen festen Platz.

„Seit unserer Geburt mit hauseigenen Mitteln behandelt“

Markus und Florian Valet sind in das Apotheker-Unternehmen hineingewachsen. „Wir wurden mit den hauseigenen Mitteln seit unserer Geburt behandelt“, sagt Markus Valet. Bei Schnittwundenverletzungen oder zum Zähneputzen gab es Retterspitz. Nach dem Studium stiegen sie in den Familienbetrieb ein und machten sich zugleich daran, ihn neu aufzustellen.

Die Rezepte behielten Markus und Florian Valet bei, nur Anpassungen hinsichtlich neuer medizinischer Richtlinien waren manchmal nötig. Auch die Kosmetik, die seit einigen Jahrzehnten das Sortiment ergänzt, unterliege so strengen Auflagen, wie die Produktion der medizinischen Mittel: „Wir fertigen die Gesichtscremes in den gleichen Räumen hier vor Ort, unter den gleichen hygienischen Bedingungen wie ein Arzneimittel.“ Das Traditionsunternehmen aus Nürnberg liegt damit im Trend. Seit einigen Jahren fluten Beauty-Produkte den Markt, die – verpackt in braunen Flaschen – in klassischer Apotheker-Optik besondere Reinheit und Nachhaltigkeit versprechen.

„Das ist unsere DNA“

Markus Valet verweist mit Blick auf die Konkurrenz auf die eigene Firmengeschichte. Bei ihnen sei die Apotheke mehr als Optik. „Das ist unsere DNA.“

Hier geht es nicht nur darum, gesund zu werden, sondern auch, sich wohl zu fühlen. Seit einigen Jahren orientiert man sich deshalb auch in Richtung Wellness-Sektor. Das Konzept verfolgt auch der neue – und erste – Flagship-Store der Marke in Nürnberg. Weißen Kalkstein aus der Region ließ der Mittelständler herbeibringen, um darauf die Produkte auszustellen. Daneben erinnern Holzvitrinen in warmen Brauntönen an die Wurzeln des Unternehmens in der Apothekentradition.

Von der ehemaligen Apotheker-Marke gibt es nun Sauna-Aufgüsse und Massageöle, eine Duftkerze und seit Neuem ein Parfüm. Dafür haben die Nürnberger mit der „deutschen Nase“ zusammengearbeitet, dem Parfümeurmeister Geza Schön, der schon für Diesel und MDC Cosmetic Parfüms entwarf und mit seinen eigenen „Escentric Molecules“ Duftkunstwerke rund um jeweils ein Molekül kreierte.

Für Retterspitz kreierte er das Parfüm „Juniper“, also Wacholder. Hinter dem schlichten Titel steckt ein Duft, der den herben Kräuternoten des namensgebenden Strauchs die weiche Frische von Freesien und Jasmin entgegensetzt und mit grünen Noten von Basilikum spielt. „Uns war wichtig, dass die Inhaltsstoffe, so wie bei all unseren Produkten, europäischen Ursprungs sind“, sagt Markus Valet.

Getestet haben es die Brüder, zwei kritische Parfümträger, im Selbstversuch. „Es gibt ja Düfte, die sind erst mal super, aber gehen einem nach drei Tagen dann schon auf den Wecker“, sagt Florian Valet. Juniper konnten sie auch nach einem Jahr noch jeden Tag gut riechen.