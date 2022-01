Britney Spears : Ihr Körper gehört ihr

Die weibliche Brustwarze ist, wenn man so will, ein Stückchen Körper, anhand dessen die Geschichte von Ungleichbehandlung gut erzählt werden kann. Obwohl sie kein primäres Geschlechtsorgan ist, wird sie in den sozialen Medien zensiert – die männliche Brustwarze nicht. Es gibt immer noch Leute, die sich an einer weiblichen Brustwarze in der Öffentlichkeit selbst dann stören, wenn gerade ein Baby daran saugt. Es scheint, dass immer noch viele Menschen eine Meinung zu Brustwarzen haben und darüber bestimmen wollen, wann sie zu sehen sind – nur die betreffende Frau selbst nicht.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin

Was haben die Brustwarzen nun mit Britney Spears zu tun? Immerhin zensiert sie, siehe Foto, ihre Brustwarzen mit Blumen-Emoji (wobei das natürlich auch an den Instagram-Richtlinien liegen könnte). Aber auch Spears’ Geschichte ist eine der Bestimmung, der Bestimmung über ihren Körper. Und es ist kein Zufall, dass diese Geschichte einer Frau passiert ist.