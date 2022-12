Umgang mit Drucksituationen : Wie beim Elfmeterschießen

Wer momentan einen Move hat, im Flow ist, wem Dinge gelingen, ohne dass er wüsste oder auch nur darüber nachdächte, warum, der sollte diesen Text lieber nicht lesen. Sonst geht es ihm womöglich wie dem Autor dieser Zeilen, der vor Jahren den gefeierten Roman „Die Kunst des Feldspiels“ las, in dem der Protagonist, ein talentierter Baseballspieler, mit traumwandlerischer Sicherheit seine Würfe zu platzieren weiß, bis er eines Tages, als es ernst wird mit dem Erfolg, nachzugrübeln beginnt, was wäre, wenn die Würfe ihr Ziel verfehlten. Für den Autor lautete die Frage entsprechend: Was, wenn beim Schreiben plötzlich das Feeling, der Drive, die Leichtigkeit abhandenkommt?

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



In der Sportwissenschaft und unter Psychologen ist das Phänomen als „Choking under Pressure“ bekannt: Versagen in Drucksituationen, wie etwa bei einem „Markus Lanz“-Auftritt, einer Geburtstagseinlage oder bei der Fußballweltmeisterschaft. Warum verschießt ein Weltstar wie Sergio Busquets, der schon zig Drucksituationen bewältigt hat, einen Elfmeter, und dann auch noch kläglich? An wen oder was denkt Lionel Messi, wenn er mit dem Ball in der Hand zum Elfmeterpunkt läuft? An die Millionen Argentinier, die glauben, er werde ja doch nie an Maradona heranreichen? Wenn ja: Wie sollte er unter dieser Last nicht zusammenbrechen?