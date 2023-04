Taylor Swift ist zu dünn, Lizzo ist zu dick, die Lippen von Kylie Jenner zu voll, aber früher, bevor sie mit was auch immer aufgespritzt worden waren, waren sie viel zu schmal. Die äußerliche Erscheinung von Popstars, von Prominenten steht unter ständiger Beobachtung. Und wird ständig bewertet. Zuletzt ist die Sängerin Ariana Grande in den Fokus des Körpergeredes geraten: Fans haben sich immer mal wieder besorgt auf Social Media über ihre Figur geäußert. Die Sängerin hat augenscheinlich an Gewicht verloren, wirkt schmaler. Über Grandes Körper und eine mögliche Essstörung spekulierten Nutzer auf Social Media, Klatschmedien – nur sie selbst hatte nichts zu sagen.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Nun hat sich Grande aber doch zu Wort gemeldet, auf Tiktok. In einem Video spricht sie die Gerüchte über ihren Körper an. „Ich mache so etwas nicht oft, ich mag es nicht“, beginnt Grande. „Aber ich wollte eure Sorgen um meinen Körper ansprechen.“ Sie wolle darüber sprechen, so Grande, wie es sei, „eine Person mit einem Körper“ zu sein, die obendrein viel Aufmerksamkeit bekomme. „Wir sollten sanfter miteinander umgehen – und uns weniger wohl damit fühlen, die Körper anderer Menschen zu kommentieren. Egal, worum es geht.“ Auch wenn die Absichten gut seien, man sich Sorgen mache oder ein Kompliment machen wolle. Egal, ob es darum ginge, ob jemand dick, dünn, sexy oder nicht sexy sei. „Wir sollten lernen, das nicht mehr so viel zu tun.” Man könne auch lernen, Dinge einfach zu ignorieren, die einem nicht gefallen – nicht alles müsse kommentiert werden.

„News! Ich werde älter!“

Immer wieder müssen sich Menschen in der Öffentlichkeit dagegen zur Wehr setzen, dass andere ungefragt über ihr Aussehen herziehen. Davon sind nicht nur, wenn auch vermehrt, Frauen betroffen. Der Sänger der Band Echt zum Beispiel, Kim Frank, war in seiner frühen Jugend ein Teenieschwarm, von vielen jungen Fans angehimmelt, vor allem wegen seines smarten Aussehens. Inzwischen ist er nicht mehr so jung, hat nicht mehr so volle Haare und sieht eben nicht mehr so aus wie der freche Typ mit den blauen Augen, der Mädchenherzen höher schlagen ließ. „News! Ich werde älter“, schrieb Frank vor einigen Jahren auf Facebook. Er hatte einfach genug von den Artikeln, die sich überrascht-erregt darüber ausließen, dass er heute anders, vielleicht weniger normschön aussieht. „Ich mag mich heute mehr als damals“, so Frank.

Die Bewertungen fremder Körper sind oft getarnt als Sorgen, wie etwa bei Ariana Grande. „Ist sie ernsthaft krank?”, heißt es dann etwa. Grande sagt dazu: Das, was Fans für ihren gesunden Körper hielten, war in Wahrheit nicht gesund. „Ich habe ziemlich viele Antidepressiva genommen und trotzdem getrunken. Ich habe mich schlecht ernährt.“

Die vermeintliche Besorgtheit fremder Menschen ist ein Übergriff

Und selbst wenn eine Person eine Essstörung hat: Es ist nicht die Aufgabe fremder Menschen, sie darauf anzusprechen. Es ist die Aufgabe von Ärzten, sie zu behandeln, und die Aufgabe von Freunden und Familie, Gespräche auf Augenhöhe zu führen, statt Diagnosen zu stellen. Die vermeintliche Besorgtheit fremder Menschen ist nichts anderes als ein Übergriff. Eine öffentliche Bewertung, die ihnen nicht zusteht. Selbst wenn Ariana Grande eine Essstörung hätte – glauben die Menschen im Internet wirklich, dass ihre Kommentare die Sängerin zu einer Therapie bewegen würden? Glauben sie, dass ausgerechnet sie diejenigen sind, denen Grande sich anvertrauen würde? Als ob Menschen, die von Krankheit betroffen sind, diese mit jeder wildfremden Person besprechen wollten.

Eine Person, die eine Essstörung hat, weiß außerdem oft selbst, dass etwas nicht mit ihr stimmt. Sie braucht keine besorgten Kommentare aus dem weltweiten Web, die sie auch noch darauf hinweisen. Im Falle einer Magersucht können Kommentare darüber, wie dünn jemand doch geworden ist, sogar noch verschlimmernd wirken. Es gibt viele Magersüchtige, die möglichst dünn sein wollen.

Mehr zum Thema 1/

Nun hat Ariana Grande viel Geld und Macht, gilt außerdem landläufig als wunderschön. Auch wenn es sie genauso trifft wie andere, wenn über ihren Körper gesprochen, gelästert, geurteilt wird, so kann sie sich doch davon abschirmen, sie muss sich die Social-Media-Kommentare nicht geben und kann von der Negativität da draußen auch mit professioneller Hilfe zumindest Abstand halten. Der normale Mensch kann das nicht. Die Frau, die in der Bahn für ihren Körper angegangen wird, kann sich nicht aussuchen, von nun an nur noch mit dem Taxi zur Arbeit zu fahren. Die, bei der die Kollegen hinter vorgehaltener Hand eine Essstörung vermuten, hat vielleicht nicht die Kraft, sich dagegen zur Wehr zu setzen.

Für diese Frauen ist ein Vorbild wie Ariana Grande wichtig. Die sagt: Es hat niemanden etwas anzugehen, wie ich aussehe, mich kleide, wie mein Körper geformt ist. Auch wenn ich berühmt bin. Für nicht berühmte Menschen, gewöhnliche Menschen gilt das erst recht. Denn, wie Grande richtig sagt: Sie existieren in ihrem Körper. Raus können sie nicht. Gerade Frauenkörper werden immer noch so behandelt, als seien sie frei verfügbare Masse, über die es zu urteilen gilt. Vielleicht ist es ein erster Schritt, solche Urteile für sich zu behalten. Ariana Grande hat recht: Wir alle sollten sanfter miteinander umgehen.