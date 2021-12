20 Jahre Botox : Keine Bewegung!

Bei den „Real Housewives“ ist viel Drama im Spiel, so gehört es sich für Trash-TV. Seit 15 Jahren läuft die Show mit diversen amerikanischen und internationalen Ablegern. Immer ist die Geschichte ähnlich: Reiche Frauen stellen ihr ausschweifendes Lebensmodell zur Schau. Auch ein paar Frauen jenseits der 40 sind dabei, und daran, dass sie trotzdem im Fernsehen zu sehen sind, ist selbstverständlich nichts auszusetzen. So ist es auch bei der Besetzung der „Real Housewives of Beverly Hills“, Staffel 3, die man sich an einem verregneten Wochenende auf Netflix anschauen kann. Am Anfang steht ein Streit: Die eine beschuldigt die andere, eine private Geschichte an eine Zeitung verkauft zu haben. Es ist auch viel Freude über neue Häuser und neue Autos dabei in diesen ersten Folgen der Staffel („OH MY GOD“). Und es wird laut, vor Freude wie vor Ärger. Die Gesichter der sieben Frauen aber, die sich da selbst spielen, sind so gut wie regungslos. Sie muten an wie aus Stein gehauen.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Heute sehen viele Menschen so aus wie die „Housewives“ schon 2012, als Staffel 3 gedreht wurde. Der Reality-Charakter der Serie hat sich also gleich in doppelter Hinsicht bestätigt. Dafür ist natürlich nicht allein Botox verantwortlich zu machen, sondern auch die zahlreichen Filler, die Wangen, Stirn, Lippen und Mundpartien straffen und polstern, die uns angeblich wacher und munterer aussehen lassen. An den Gesichtern der fünf Frauen in der Realityshow, die nur schwer auseinanderzuhalten sind, kann man es ablesen: Im Gegenzug verschwinden Mimik und alles, was uns voneinander unterscheidet.