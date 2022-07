Falsche Erinnerungen : Wenn uns das Gehirn Streiche spielt

Sich an das eine erinnern, an das andere nicht – das ist ganz normal. Doch manchmal spielt uns unser Gedächtnis einen Streich. Dann meinen wir uns an etwas zu erinnern, das aber so nie passiert ist – und sind felsenfest von der Echtheit dieser Erinnerung überzeugt.

Nicht nur eine einzelne Person, sondern ganze Generationen erinnern sich schon mal kollektiv falsch. Denken Sie an Star Wars und die Begegnung zwischen Luke und Darth Vader. Da sagt Darth Vader doch „Luke, I am your father“. Kein Zweifel. Wirklich? Falsch. In Wirklichkeit sagt er „No, I am your father“.

Das Auftreten dieser Erinnerungsverfälschung – Erinnerungen, die falsch sind, aber von einem Kollektiv geteilt werden – nennt die Wissenschaft Konfabulation oder „Mandela-Effekt“. Diesen Begriff hat nach eigener Angabe die Autorin Fiona Broome im Jahr 2009 geprägt. In einer zufälligen Unterhaltung auf einer Konferenz waren mehrere Menschen überzeugt, Nelson Mandela sei bereits tot, weil er in den achtziger Jahren in Gefangenschaft gestorben sei. Einige meinten sich gar an Fernsehbilder der Beerdigung zu erinnern. In Wahrheit wurde Mandela 1990 aus der Haft entlassen, war südafrikanischer Präsident von 1994 bis 1999 – und ist Jahrzehnte später am 5. Dezember 2013 gestorben.

Ein weiteres Beispiel: Denken Sie an den Monopoly-Mann. Hat er ein Monokel vor dem Auge oder nicht? Die Mehrheit sagt: Ja, da ist ein Monokel. Stimmt aber nicht. Aber es passt eben sehr gut in unserer Vorstellung von einem alten, reichen, etwas aus der Zeit gefallen Mann: Wer Schnurrbart, Zylinder und Frack trägt – da ist ein Monokel nicht weit. Die Gedächtnisforschung spricht hier von „Schemata“. Wird ein Teil dieser Schemata aktiviert (Schnurrbart, Zylinder, Frack), dann wird oftmals das ganze Schema aktiviert, zu dem eben auch ein Monokel gehört.

Je mehr Fan-Utensilien „Luke, ich bin dein Vater“ aufgedruckt wird, desto mehr Menschen glauben, es sei ein reales Zitat. Und je mehr daran glauben, desto weniger hinterfragen es diejenigen, die die Szene selbst gesehen haben und es eigentlich besser wissen könnten. Dazu kommt noch unsere Sehnsucht nach Konformität: Wir schließen uns einfach gerne Mehrheitsmeinungen an (Im Übrigen sogar, wenn diese offensichtlich falsch ist). Wer gesteht sich schon selbst bereitwillig ein, einen Fehler gemacht zu haben und von seinem Gedächtnis getäuscht worden zu sein?

Natürlich gibt es auch weit verbreitete Falschannahmen, die schon falsch in die Welt gesetzt oder verbreitet wurden. Etwa Falschmeldungen von Medien oder bewusste Lügen mancher Politiker, die zu „alternativen Erinnerungen“ führen. Oder der Mythos, die Inuit hätten schier unendliche Bezeichnungen für „Schnee“. Vermutlich wurde eine Aussage des Ethnologen Franz Boas falsch interpretiert, der eigentlich sagte, mit dem Wort für Schnee wären in der Sprache einiger Inuit-Stämme sehr viel mehr Wortkombinationen möglich.

Was sind die Ursachen für kollektive falsche Erinnerungen?

Wie in so vielen Fällen enttäuscht das Internet nicht, was das Erspinnen besonders abstruser Erklärungsversuche für den Mandela-Effekt angeht. Hinter der falschen Erinnerung stecke demnach ein perfider Plan der Elite, die unsere Gehirne manipuliert, behaupten manche. Stichwort Chemtrails. Oder Aliens entführen geplant ganze Menschenmassen und pflanzen ihnen dieselbe falsche Erinnerung ein. Hat jemand Beweise, dass es NICHT so ist? Also muss es ja wahr sein… So funktionieren Verschwörungserzählungen.

Oder aber es ist ein „Fehler in der Matrix“ – und damit ein Indiz, dass Paralleluniversen existieren. Diese Theorie besagt, dass es unendliche viele Universen gibt, die parallel zueinander existieren. Nur manchmal überkreuzen sich diese Universen. Erinnert sich zum Beispiel eine Person an die Beerdigung Nelson Mandelas, obwohl dieser zu diesem Zeitpunkt noch lebt, kommt die Person aus einem Universum, in dem Mandela tatsächlich schon beerdigt wurde. Die Person hält sich derzeit aber in einem Universum auf, in dem Mandela lebt. Wer die Netflix-Serie „Dark“ oder den Film „Interstellar“ gesehen hat, kennt sich mit dieser Theorie der Quantenmechanik aus, in der Menschen Reisende in Raum und Zeit sind. Und tatsächlich ist es nicht nur ein Hirngespinst von Internet-Phantasten: Auch Stephen Hawking hielt Paralleluniversen für möglich.

Doch was ist der wahre Grund? Kognitionspsychologen untersuchen unser (falsches) Erinnerungsvermögen schon lange. Kaum jemand kann sich an alles und alle Details richtig erinnern. Eine Studie in der Fachzeitschrift Psychological Science hat 2020 herausgefunden, dass unser Gedächtnis im Prinzip sehr gut ist: Die erwachsenen Versuchspersonen, denen Szenen, wie wir sie täglich erleben, präsentiert wurden, erinnerten sich an 95 Prozent aller Details richtig. 76 Prozent der Teilnehmer machten dabei aber mindestens einen Fehler. Die Genauigkeit, mit der sich die Teilnehmer erinnerten, war also allgemein sehr hoch – aber Erinnerungen sind eben nicht unfehlbar.

Doch unser Gehirn verfälscht nicht nur wie beim Mandela-Effekt unabsichtlich vorhandene eigene Erinnerungen und schmückt zum Beispiel Details aus. Wir geben manchmal auch Informationen wieder, die niemals im Gehirn gespeichert wurden: Man konstruiert neue eigene Gedächtnisinhalte, die niemals stattgefunden haben. Das kann durch Traumata und Depression, aber auch gezielt durch Suggestion und Manipulation passieren. Oder eben durch die Aktivierung eines ganzen Schemas durch Teile ebendieses Schemas. In beiden Fällen lügt die Person nicht bewusst. Es ist ein Streich des Gehirns und keine willentliche Falschaussage.

Wie kommt es dazu?

Zunächst einmal müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, unser Gehirn sei ein riesiger Speicher oder ein Archiv, in dem wir unsere Erinnerungen ablegen, um eine Begebenheit aus der Vergangenheit bei Bedarf hervorzukramen und sie 1:1 wiederzugeben, so wie wir sie erlebt haben. Auch ein gesundes Hirn funktioniert so nicht. Unser Gehirn ist vielmehr ein dynamisches Netzwerk, das sich ständig neu verbindet. Die Neurowissenschaftler nennen das „Plastizität“. Es führt zu einer permanenten Reorganisation des Gehirns.

Wir „speichern“ Erlebtes ab – aber selektiv. Unwichtiges wird verworfen, Erlebnisse falsch zusammengesetzt. Das Gröbste erinnern wir, die restlichen Lücken werden mal mehr, mal weniger frei assoziiert. Dann bilden wir uns ein, wir hätten etwas selbst erlebt, obwohl wir es nur in einem Roman gelesen oder von Freunden erzählt bekommen haben. Für die Neurophysiologie ist das schlicht die Ausbreitung von Erregung im Netzwerk Hirn.

„Historische Wahrheit“ versus „Narrative Wahrheit“

Erinnern sich mehrere Menschen an dieselbe Begebenheit, schweißt es sie zu einem Kollektiv zusammen. Solche Erinnerungsgemeinschaften entstehen etwa, wenn sich Menschen über ihre Erfahrungen im Krieg austauschen. Dabei formt sich oft aus anfangs unterschiedlichen, individuellen Erzählungen nach und nach eine gemeinsame, identische Erinnerung aller. Die „historische Wahrheit“ deckt sich nicht mehr mit der „narrativen Wahrheit“. Bei einem Trauma und anderen emotional belastenden Begebenheiten sind unsere Erinnerungen besonders unzuverlässig.

Das zeigte sich, als der Historiker Helmut Schnatz vor älteren Dresdnern einen Vortrag hielt über die Bombenangriffe auf ihre Stadt im Februar 1945. Die Augenzeugen erzählten teils detailliert von britischen Tieffliegern, die sie durch die Straßen gejagt hätten, als sie durch die Stadt rannten auf der Suche nach Schutz vor den Flammen. Der Historiker konnte aber beweisen, dass Physik und Technik dieser Darstellung entgegenstehen. Durch den Feuersturm wäre ein Tiefflug völlig unmöglich gewesen. Außerdem konnte er britische Dokumente einsehen und keinen Hinweis finden, Flugzeuge hätten Flüchtende durch die brennende Stadt gejagt. Das sorgte für Unmut im Dresdner Publikum. Einer der alten Männer rief wohl: „Ich protestiere dagegen, dass fremde Historiker, die gar nicht in Dresden zu Hause sind, über unsere Heimatstadt schreiben dürfen. Das ist einfach eine Gemeinheit, die Sie da zu Papier gebracht hätten.“ Eine Frau war empört: „Sie erzählen einfach nur Märchen.“ – und meinte den Historiker.

Unwissentlich falsche Zeugenaussagen

Ernsthaft problematisch wird „False Memory“ bei Zeugen, die unwissentlich die Unwahrheit sagen – und das in voller Überzeugung, sich an die Wahrheit zu erinnern. Der Neurowissenschaftler Daniel Schacter beschreibt in seinem Buch „The Seven Sins of Memory“ den Fall des Psychologen Donald Thompson. Dieser wurde der brutalen Vergewaltigung beschuldigt. Das Opfer sagte aus, sie habe Thompson als Täter erkannt. Thompson hatte allerdings ein wasserfestes Alibi – er gab zum Tatzeitpunkt live ein TV-Interview über Gedächtnisverzerrung. Das Opfer hat wohl eben jenes Interview gesehen, als der wahre Täter in ihr Haus eindrang und sie vergewaltigte. Und so verknüpfte sie irrtümlicherweise das Gesicht von Donald Thompson im Fernseher mit dem Vergewaltiger. Die Frau erinnerte sich also korrekt an das Gesicht, verknüpfte es aber mit der falschen Person.

Manipulation von außen

Falsche Erinnerungen können auch von außen manipuliert werden und in den Kopf „gepflanzt“ werden. Das zeigte die Psychologin Julia Shaw, als sie im Jahr 2016 Studenten einredete, sie wären als Kinder kriminell geworden. Shaw war bei rund zwei Dritteln mit der Manipulation erfolgreich. So viele Probanden glaubten danach wirklich, sie hätten früher einmal eine kriminelle Tat begangen. In einer anderen Studie war K.A. Wade mit seiner falschen Suggestion jedoch nur bei weniger als einem Drittel seiner Probanden erfolgreich.

Beim „Lost in the Mall“-Experiment suggerierte die Psychologin Elizabeth Loftus Erwachsenen, sie seien als Kind in einem Einkaufszentrum entführt und von einem Fremden nach Hause gebracht worden. Das glaubten rund 20 Prozent – obwohl alles daran Fiktion war. In einer anderen Studie Elizabeth Loftus suggerierte Probanden, die einen Walt-Disney-Freizeitpark besucht hatten, sie hätten dort Bugs Bunny gesehen. Alle meinten sich daran zu erinnern. In Wirklichkeit ist der Hase Bugs Bunny eine Figur aus dem Universum von Warner Bros, nicht von Disney. Er kann also gar nicht bei der Konkurrenz aufgetaucht sein.

Fiona Broome, die den Begriff „Mandela-Effekt” geprägt hat, spricht darüber nicht mehr mit Journalisten. Auf ihrer Website schreibt sie, rund um den „Mandela-Effekt” hätten sich im Laufe der Jahre zu viele krude Verschwörungserzählungen gebildet. Sie konzentriere sich jetzt auf andere Dinge wie Geister und Orte, an denen es spuke.